За останній рік "група Вагнера" заробила на видобутку золота в Африці близько мільярда доларів.

Пригожинська "Група Вагнера" розширює свої проекти з видобутку корисних копалин у Центральноафриканській Республіці, щоб фінансувати участь самих же вагнерівців у війні проти України. Про це заявили джерела авторитетного американського видання Politico.

Згідно з американським дипломатичним звітом, з яким ознайомилися журналісти, за останній рік структури "групи Вагнера" значно розширили свою економічну активність в Центральноафриканській Республіці.

За оцінками, загальний прибуток угруповання від видобутку корисних копалин може скласти близько 1 мільярда доларів за минулий рік. За словами джерела, ці гроші, ймовірно, підуть на закупівлю нової зброї і вербування бойовиків.

Відео дня

Згідно з наявними даними, "група Вагнера" веде розробку золотоносного родовища поблизу міста Бамбарі в центрі країни. Якщо в 2018 році це був невеликий рудник, то зараз він вже перетворився на величезний комплекс з вісьмома виробничими зонами на різних стадіях розробки.

При цьому уряд ЦАР не дозволяє миротворцям ООН інспектувати рудник, а збройні сили країни збивають безпілотники миротворців при спробі вивчити рудник з повітря. На думку журналістів, це вказує на високий ступінь впливу "групи Вагнера" на владу країни.

"За оцінками США, група допомагає облаштовувати об'єкт для довгострокової експлуатації і зміцнила шахту, побудувавши мости на переходах через річки і встановивши зенітні установки на вантажівках в ключових точках", – пише видання.

Участь групи Вагнера у війнах

За словами російського олігарха Євгенія Пригожина, він створив "ПВК Вагнера" у травні 2014 року для участі у війні проти України. Спочатку в неї вербували переважно колишніх військових і правоохоронців.

Після заморозки конфлікту на Донбасі найманців перекинули в Сирію, де вони стали активно застосовуватися для підтримки сил Башара Асада. Також "вагнерівці" активно використовуються для захисту інтересів Кремля і особисто Пригожина у країнах Африки.

У 2022 році "група Вагнера" знову почала активно брати участь у війні проти України, ставши вагомою частиною російських сил вторгнення. При цьому у найманців з'явилися свої танки і авіація, що є особливо "пікантно", враховуючи відсутність будь-якого виразного юридичного статусу цього угруповання в правовому полі РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: