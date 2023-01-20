Британська розвідка дізналася, що Пригожин офіційно зареєстрував "ПВК Центр Вагнера" в Росії.

У Росії офіційно зареєстрували "ПВК Центр Вагнера" в якості юридичної особи. Про це повідомляє Міноборони Великобританії.

За даними британської розвідки, нову юрособу було зареєстровано 27 грудня 2022 року. В якості основного виду діяльності вказано "консалтинг в області управління". Військова діяльність ніяк в документах не згадується.

У британській розвідці поки не знають, як буде використовуватися зареєстрований "ПВК Центр Вагнера" для взаємодії з бойовими підрозділами "групи Вагнера". Зазначається, що російські закони забороняють діяльність приватних військових компаній, що робить "групу Вагнера" незаконною апріорі.

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За даними британської розвідки, в даний час на фронті в Україні налічується близько 50 тисяч бойовиків-"вагнерівців", які фінансуються в тому числі за рахунок корупції на державних контрактах, одержуваних бізнес-структурами Євгена Пригожина.

"Реєстрація, ймовірно, спрямована на те, щоб максимізувати комерційну вигоду Пригожина і ще більше узаконити все більш відому організацію", – вважають британці.

Група Вагнера на війні в Україні

Як стверджує сам Пригожин, свою приватну армію, згодом відому як "ПВК Вагнера", він створив у травні 2014 року для участі у війні проти України. Спочатку в неї вербували переважно колишніх військових і правоохоронців.

У 2022 році Пригожин почав вербувати в'язнів з російських колоній, щоб істотно збільшити чисельність своєї приватної армії. Він особисто їздив в'язницями і рекламував службу в його так званій "ПВК".

На фронті "група Вагнера" стала відома в першу чергу через надзвичайно високі втрати, викликані повною зневагою до життя особового складу з боку командування.

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