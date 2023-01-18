Із майже 300 завербованих в одній з російських колоній в'язнів живими залишилося кілька десятків.

Приватна військова компанія "Вагнер" зазнає колосальних втрат в Україні. Завербовані зеки закінчуються неймовірними темпами.

Як повідомляє російський проект "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на джерело, з 270 ув'язнених однієї з башкирських колоній, завербованих у ПВК "Вагнер", на цей час живими залишилося 30 осіб.

"Такий показник дуже вірно відображає кількість втрат ув'язнених - виживає трохи більш як 10%", - зазначило джерело.

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Втрати "Вагнера" в Україні

"Вагнерівці" продовжують безглузді штурми Соледара та Бахмута Донецької області. Втрати найманців Пригожина колосальні, вони наступають по трупах своїх.

Раніше радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що українська армія вже знищила 77% російських в'язнів, яких відправили на війну в Україну через приватну військову компанію "Вагнер".

Водночас у Міністерстві оборони показали, як українські захисники ліквідували десятки "вагнерівців" на Соледарському напрямку, які рухались окопами через поле.

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