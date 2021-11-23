Всього польські прикордонники зафіксували 174 спроби незаконного перетину кордону за минулу добу.

Польські прикордонники повідомляють про 174 спроби незаконного перетину кордону з території Білорусі за останню добу. В одному випадку це була група з 50 мігрантів.

Про це прикордонна служба повідомила у Twitter вранці 23 листопада.

"На секції кордону в районі села Біловежа 50 агресивних іноземців спробували прорватися через кордон", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожШтаби оборони Києва та Волині провели навчанняКрім того, за цю добу Польща ухвалила рішення щодо видворення 66 мігрантів, яким все ж вдалось потрапити в країну.

Поліція Підляського воєводства повідомила про затримання ще 6 водіїв, які допомагали 23 мігрантам продовжити подорож далі вглиб ЄС.

Повідомляється, що затримані виявились громадянами Польщі, Туреччини, Казахстану, Узбекистану та Шрі-Ланки.

З кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі.

В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти членів об'єднання держав.

Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні.

Автор: Марта Гичко