В Європі не хочуть перетворення Грузії на однопартійну країну без опозиції.

Європейський союз може запровадити санкції проти Грузії, якщо вона продовжить відходити від демократії. Про це заявив у п’ятницю посол ЄС у Тбілісі Павел Герчинський, слова якого наводить Reuters.

Дипломат зазначив, що Брюссель готовий співпрацювати з будь-яким урядом Грузії, який буде сформовано після парламентських виборів 26 жовтня, за умови, що вибори будуть демократичними. Також посол попередив, що Грузія не зможе стати членом ЄС, якщо там встановиться однопартійна система без політичної опозиції.

"Поки що існує ймовірність запровадження санкцій у майбутньому, якщо справи з виборами дійсно підуть неправильно", - сказав Герчинський журналістам у Тбілісі.

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За словами дипломата, представники ЄС не проводили зустрічей з урядом Грузії з червня через "недружнє" ставлення чинної грузинської влади. Діалог поставили на паузу після того, як грузинський уряд почав підтримувати "антизахідні та антиєвропейські наративи".

Політична ситуація в Грузії: останні новини

Як писав УНІАН, нещодавно влада Грузії вирішила вибачитися перед сепаратистами за війну 2008 року. Вибачатися планують після того, як переможуть на жовтневих виборах і покарають "винних у руйнуванні грузино-осетинського братерства".

Також ми розповідали, що навесні парламент Грузії ухвалив сканадальний закон про "іноагентів", який вважають калькою аналогічного російського закону. Це спричинило хвилю народних протестів і тривалу політичну кризу в країні.

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