Вибачатися планують після того, як переможуть на жовтневих виборах і покарають "винних у руйнуванні грузино-осетинського братерства".

Грузія вибачиться перед окупаційною владою Південної Осетії за війну 2008 року. Про це заявив засновник і почесний голова правлячої в країні партії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі.

Як повідомляє "Эхо Кавказа", проєкт "Радіо Свобода", Іванішвілі виступив на передвиборчій зустрічі в місті Горі (постраждалому від російського вторгнення 2008 року), де повторив риторику нинішньої влади країни про те, що саме Грузія під проводом Міхеїла Саакашвілі нібито розв'язала ту війну.

"Щойно закінчаться вибори 26 жовтня, коли буде засуджено призвідників війни, коли абсолютно всі винні в руйнуванні грузино-осетинського братерства та співіснування отримають сувору юридичну відповідь, ми обов'язково знайдемо в собі сили попросити пробачення за те, що, згідно з отриманим завданням, зрадницький "Національний рух" 2008 року огорнув у полум'ї вогню наших осетинських сестер і братів. А оскільки одним із найважливіших наріжних каменів нашої християнської віри, грузинів і осетинів, є саме прощення, я впевнений, що братовбивче протистояння, яке вороги Грузії розв'язали для наших народів, закінчиться саме історичним взаємним прощенням і щирим примиренням", - сказав він.

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Російське вторгнення в Грузію 2008 року

Російське вторгнення в Грузію в серпні 2008 року стало результатом наростання напруженості у двох сепаратистських регіонах Грузії - Південній Осетії та Абхазії. Після різкого посилення артилерійських обстрілів з боку сепаратистів Грузія зробила спробу силового вирішення проблеми і спробувала силою відновити контроль над Південною Осетією.

Росія, яка явно очікувала такої реакції на провокації сепаратистів, негайно почала повномасштабне військове вторгнення на суверенну територію Грузії, обгрунтувавши це "захистом" мирного населення і своїх "миротворців" у регіоні.

Військові дії тривали п'ять днів. Російські війська не тільки вибили грузинські сили з Південної Осетії, а й просунулися вглиб основної території Грузії, зокрема в стратегічне місто Горі. У серпні 2008 року було досягнуто угоди про припинення вогню за посередництва Франції та Європейського Союзу. У результаті конфлікту Росія формально визнала незалежність Південної Осетії та Абхазії.

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