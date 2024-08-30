Уряд Грузії зближується з Москвою, і вибори в країні стають точкою напруги для всього регіону

Останніми місяцями, у міру того як Росія активізує свої дії в Україні, уряд у Грузії дедалі ближче і ближче примикає до Москви, відходячи від давніх прозахідних устремлінь. Як пише The Wall Street Journal, національні вибори, призначені на жовтень, стають серйозною точкою відліку і можливим поворотом для всього регіону.

Колись Грузію називали першопрохідцем у справі впровадження ефективного управління, її вважали однією з найбільш прозахідних частин колишнього Радянського Союзу, і опитування громадської думки досі показують, що вона в переважній більшості підтримує вступ до ЄС і НАТО.

Каталізатором розриву Грузії із Заходом стало запровадження цього літа суворих обмежень на іноземне фінансування неурядових організацій, ЗМІ та громадянського суспільства, які опозиція прозвала "російським законом". Крім того, за прикладом Росії уряд Грузії нині просуває закон, що забороняє "пропаганду" ЛГБТ, наприклад, прайди, і підтримує "традиційні цінності".

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"Геополітичний вплив Грузії важко переоцінити. Ця країна з населенням 3,7 мільйона осіб є єдиним альтернативним маршрутом, крім Росії, для торгівлі Центральної Азії та Азербайджану із Заходом... Вона історично була найбільш послідовним форпостом прозахідних настроїв у регіоні, розташовуючись між авторитарною Росією, Туреччиною та Іраном", - зазначає WSJ.

Як зазначив колишній президент Грузії Георгій Маргвелашвілі, хоча в країні й були політичні розбіжності, але всі уряди були явно прозахідними.

"Зараз це перший випадок, коли уряд змінює геополітичну орієнтацію нації", - додав він. "Для Росії в ідеологічному плані це величезна, величезна перемога".

Водночас у правлячій партії "Грузинська мрія" заперечують звинувачення Заходу та опозиції в тому, що Грузія стала на бік Росії у війні в Україні.

"Грузія ніколи не ухилялася від підтримки України на міжнародній арені. Але які санкції Грузія може застосувати до Росії, щоб вплинути на неї? Жодних. Ми не можемо вплинути на російську економіку, але вони можуть сильно вплинути на грузинську економіку, і вони можуть сильно вплинути на безпеку Грузії", зазначила Мака Бочорішвілі, високопоставлений член "Грузинської мрії".

Проте в повітрі витає відчуття, що Грузія наближається до екзистенціального моменту. Тіна Хідашелі, голова НУО "Громадянська ідея", каже, що в разі перемоги "Грузинської мрії" Іванішвілі на перевиборах у жовтні країна ризикує перетворитися на диктатуру і сателіта Росії.

Відносини Грузії та Заходу - останні новини

Наприкінці липня США та ЄС зупинили багатомільйонну допомогу Грузії через її розворот до Москви. Поворотним моментом стало ухвалення закону про "іноагентів" грузинським парламентом у травні цього року.

Закон вимагає від груп, які отримують фінансування з-за кордону, реєструватися як іноземні агенти. Внутрішня опозиція і Захід розкритикували його як інспірований РФ метод для придушення інакомислення.

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