Опозиція вже закликає президента очолити вуличні акції протесту проти уряду і парламентської більшості.

Парламент Грузії подолав президентське вето на скандальний закон про іноземних агентів, який викликав масові протести в Тбілісі. За подолання вето проголосували 84 депутати зі 150, проти - 4, повідомляє "Эхо Кавказа", регіональний проєкт "Радіо Свобода".

Згідно з місцевою конституцією, тепер закон у 3-денний термін знову передадуть президенту Саломе Зурабішвілі. Якщо вона не підпише його в 5-денний термін, це зробить голова парламенту. У будь-якому разі документ буде опубліковано вже на початку червня, а із серпня набудуть чинності його основні положення про обов'язкову спеціальну реєстрацію ЗМІ та неурядових організацій, які отримують понад 20% свого доходу з-за кордону.

Реакція опозиції

Закон про "іноагентів" викликав багатолюдні народні протести в Грузії, опозиція вважає його калькою зі схожого російського закону, де його використовують для придушення інакомислення.

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Багато лідерів парламентської опозиції долучилися до акції народного протесту, яка проходила в Тбілісі й сьогодні.

"Ми просимо президента Грузії Саломе Зурабішвілі прийти до нас і стати на чолі цієї єдності", - заявила депутатка від опозиції Тамар Кордзая, виступаючи на мітингу.

Опозиція також закликала грузинів готуватися до майбутніх виборів, які вже називають своєрідним референдумом щодо стратегічного курсу Грузії - в Європу чи в Росію.

Президент Саломе Зурабішвілі на момент публікації цього матеріалу публічно не прокоментувала рішення парламенту.

Реакція у світі

Низка іноземних офіційних осіб уже прокоментували рішення парламенту Грузії.

"Дуже сумний день для Грузії та решти Європи. Ухвалення цього закону фактично призупиняє вступ Грузії до ЄС, не приносячи нікому жодної вигоди. Майже нікому", - заявив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

"Незважаючи на протест населення і міжнародні заклики, правляча партія Грузії сьогодні ухвалила закон про іноземних агентів, щоб змусити замовкнути опозицію, ЗМІ та НУО. Якщо правляча партія не змінить свій курс дій, Грузія не просунеться шляхом до членства в ЄС", - написав у соцмережах глава МЗС Данії Ларс Лекке Расмуссен.

"Ми стривожені рішенням парламенту Грузії не скористатися історичним шансом на шляху євроінтеграції і залишити свій народ у залі очікування розширення на необмежений час", - заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Українські офіційні особи на момент публікації цього матеріалу не робили заяв про рішення грузинського парламенту

Ситуація в Грузії: останні новини

Як писав УНІАН, США введуть візові обмеження проти людей, відповідальних за "підрив демократії" в Грузії у зв'язку з ухваленням закону про іноагентів. Візові обмеження стосуватимуться фізичних осіб - чинних або колишніх державних або недержавних суб'єктів.

Також ми розповідали, що раніше в ЄС погрожували позбавити Грузію безвізу, якщо буде ухвалено закон про іноагентів. Крім того, в ЄС можуть розглянути цілеспрямовані санкції та заморожування активів.

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