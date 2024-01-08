У Сеулі нагадують, що торгівля зброєю з Північною Кореєю, включаючи балістичні ракети та артилерійські снаряди, є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН.

Палестинське терористичне угруповання ХАМАС у війні проти Ізраїлю використовує зброю північнокорейського виробництва. Про це заявили у Національній розвідувальній службі Південної Кореї.

"Ми збираємо та накопичуємо конкретні докази щодо масштабу та часу надання Північною Кореєю зброї ХАМАСу та іншим. Наразі це важко, враховуючи захист джерела та дипломатичні відносини", - йдеться у повідомленні.

У Південній Кореї нагадують, що торгівля зброєю з Північною Кореєю, включаючи балістичні ракети та артилерійські снаряди, є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН і серйозною загрозою для миру та стабільності.

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Як відомо, днями "Голос Америки" повідомив, що зброя, яку ХАМАС використав під час нападу на Ізраїль 7 жовтня, була надана КНДР.

Війна Ізраїлю проти ХАМАС - останні новини

Ізраїль завдав авіаудару по Лівану, внаслідок якого було вбито високопосадовця угруповання "Хезболла". За словами представника служби безпеки Лівану, командир "відіграв провідну роль в управлінні операціями "Хезболли" на півдні".

Раніше Армія оборони Ізраїлю повідомила, що основна фаза боїв на півночі Гази закінчена, тепер черга центру і півдня. В ЦАХАЛі уточнили, що військові "завершили демонтаж військової структури ХАМАСа на півночі сектора Газа".

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