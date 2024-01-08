Командир "відіграв провідну роль в управлінні операціями "Хезболли" на півдні".

Високопоставлений командир терористичного угруповання "Хезболла" загинув під час авіаудару Ізраїлю. Про це інформує Sky News із посиланням на представника служби безпеки Лівану.

Зазначається, що командир відіграв провідну роль в управлінні операціями "Хезболли" на півдні і був убитий під час ізраїльського рейду, націленого на його автомобіль.

Тим часом державний секретар США Ентоні Блінкен нині перебуває в регіоні, але є побоювання, що останній авіаудар може ще більше розпалити ситуацію. Удар стався саме в той момент, коли дипломат прямував до Ізраїлю для переговорів.

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"Очевидно, що ізраїльтяни навмисно намагаються надіслати повідомлення "Хезболлі". ... Незалежно від того, чи прислухається "Хезболла" до цього і вирішить відступити, або може статися навпаки, і все може спалахнути. На даний момент, зважаючи на напруженість, більш імовірно, що все спалахне", - пише видання.

Війна у секторі Газа - останні новини

Армія оборони Ізраїлю заявила, що основна фаза боїв на півночі Гази закінчена, тепер черга центру і півдня. Як зазначили в ЦАХАЛі, військові "завершили демонтаж військової структури ХАМАС на півночі сектора Газа".

Раніше розвідка США повідомила, що ХАМАС використовував лікарню в Газі як командний пункт.

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