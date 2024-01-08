Високопоставлений командир терористичного угруповання "Хезболла" загинув під час авіаудару Ізраїлю. Про це інформує Sky News із посиланням на представника служби безпеки Лівану.
Зазначається, що командир відіграв провідну роль в управлінні операціями "Хезболли" на півдні і був убитий під час ізраїльського рейду, націленого на його автомобіль.
Тим часом державний секретар США Ентоні Блінкен нині перебуває в регіоні, але є побоювання, що останній авіаудар може ще більше розпалити ситуацію. Удар стався саме в той момент, коли дипломат прямував до Ізраїлю для переговорів.
"Очевидно, що ізраїльтяни навмисно намагаються надіслати повідомлення "Хезболлі". ... Незалежно від того, чи прислухається "Хезболла" до цього і вирішить відступити, або може статися навпаки, і все може спалахнути. На даний момент, зважаючи на напруженість, більш імовірно, що все спалахне", - пише видання.
Війна у секторі Газа - останні новини
Армія оборони Ізраїлю заявила, що основна фаза боїв на півночі Гази закінчена, тепер черга центру і півдня. Як зазначили в ЦАХАЛі, військові "завершили демонтаж військової структури ХАМАС на півночі сектора Газа".
Раніше розвідка США повідомила, що ХАМАС використовував лікарню в Газі як командний пункт.
Вас також можуть зацікавити новини: