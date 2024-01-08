В ізраїльській армії запевняють, що врахують досвід боїв на півночі, щоб діяти обережніше на півдні.

Армія оборони Ізраїлю виконала основні задачі в північній частині сектору Гази і припиняє там активні бойові дії. Теперь основну увагу буде приділено центральній та південній частині анклаву. Про це повідомив на прес-конференції прес-секретар ЦАХАЛу Даніель Хагарі.

"Ми завершили демонтаж військової структури ХАМАС на півночі сектора Газа (...) Зараз ми зосереджені на демонтажі ХАМАС у центральній і південній частині сектора Газа. Ми зробимо це інакше, ретельно, на основі уроків, які ми засвоїли з попередніх боїв", – повідомив він.

Хагарі визнав, що зачистка решти анклаву потребуватиме часу, тож бойові дії триватимуть і в 2024 році. За його словами, одночасно ЦАХАЛ будує нові оборонні споруди вздовж кордону з Газою, щоб дозволити мешканцям Ізраїлю, переміщеним після 7 жовтня, повернутися до своїх домівок.

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Війна Ізраїлю проти ХАМАС – останні новини

Як писав УНІАН, американська розвідка підтвердила, що бойовики ХАМАС використовують лікарні як військові об’єкти. Зокрема лікарню "Аль-Шифа" перетворили на командний пункт та склад зброї. Там же вони утримували кілька заручників.

Тим часом Ізраїль зазнає жорсткої критики з боку решти світу, особливо мусульманських країн, через свої занадто жорсткі дії в секторі Газа, що призводять до численних жертв серед цивільних палестинців. Одним з найпалкіших критиків Ізраїлю зокрема є президент Туреччини Реджеп Ердоган.

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