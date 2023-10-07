З американським лідером поговорив ізраїльський прем'єр-міністр.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху розмовляв з президентом США Джо Байденом про напад радикального палестинського угруповання ХАМАС. Як передає The New York Times, він сказав йому, що "буде потрібна тривала і тривала боротьба, у якій Ізраїль переможе".

У відповідь Байден запевнив, що повністю підтримує право Ізраїлю на самооборону.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати засудили напад ХАМАС та її союзників на Ізраїль і висловили солідарність з владою й народом країни.

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У Білому домі також підтвердили, що президенту Джо Байдену було повідомлено про останні події в Ізраїлі, що американський лідер зв'язувався з ізраїльським прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху телефоном. Як повідомляють ізраїльські ЗМІ, Нетаньяху назвав те, що відбувається важкою військовою кампанією.

Напад ХАМАС на Ізраїль - перша реакція США

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін запевнив, що Штати будуть працювати над тим, щоб у Ізраїлю було все необхідне для самозахисту від атак ХАМАС.

Він запевнив, що США уважно стежать за розвитком подій в країні.

"Найближчі днями Міністерство оборони буде працювати над тим, щоб у Ізраїлю було все необхідне для самозахисту та захисту цивільного населення від невибіркового насильства і тероризму", - заявив Остін.

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