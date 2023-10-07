Незабаром очікується виступ прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та президента США Джо Байдена.

Міністерство оборони США працюватиме над тим, щоб у Ізраїлю було все необхідне для самозахисту від атак ХАМАС.

Як говориться в заяві міністра оборони Ллойда Остіна з приводу нападу ХАМАС на Ізраїль, США уважно стежать за розвитком подій в країні.

"У найближчі дні Міністерство оборони буде працювати над тим, щоб у Ізраїлю було все необхідне для самозахисту і захисту цивільного населення від невибіркового насильства і тероризму", - заявив Остін.

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Він зазначив, що прихильність США праву Ізраїлю на самооборону залишається непохитною, і висловив співчуття сім'ям загиблих в результаті нападу.

Як повідомляє The Times of Israel, очікується, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху та президент США Джо Байден виступлять протягом наступної години.

Атака ХАМАС на Ізраїль - що відомо

Вранці 7 жовтня з сектора Гази бойовики ХАМАС завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю. Відомо, що в ізраїльських містах пожежі.

Станом на зараз повідомляється вже про десятки вбитих і сотні поранених в результаті атаки. Також в соцмережах поширюються відео, на яких бойовики ХАМАС насильно вивозять ізраїльських громадян в сектор Газа.

Ізраїльська армія почала операцію "залізні мечі" проти угруповання ХАМАС. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив у відеозверненні, що Ізраїль перебуває у стані війни і підкреслив, що Ізраїль здобуде перемогу, а ворог "заплатить ціну, якої він ніколи раніше не знав".

Іран офіційно оголосив про підтримку нападу ХАМАС на Ізраїль. Радник верховного лідера Ірану заявив, що країна буде "підтримувати палестинських бойовиків до звільнення Палестини і Єрусалиму".

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