Ліванське угруповання "Хезболла", підтримуване Іраном, оголосило 18 жовтня "днем безпрецедентного гніву" проти Ізраїлю. Вони закликали прихильників вийти на площі міст, щоб "висловити свій гнів і чинити тиск на уряди", де б вони не знаходилися.
"Завтра буде день безпрецедентного гніву проти ворога і його злочинів, а також проти поїздки Байдена до сіоністського режиму, щоб прикрити і захистити цього злочинця", - йдеться в їх заяві.
Тим часом Армія оборони Ізраїлю о 23:25 повідомила про нанесення ударів по об'єктах "Хезболли" в Лівані.
"У відповідь на обстріли Ізраїлю з боку Лівану, що мали місце в останні кілька днів, деякий час тому винищувачі ЦАХАЛу завдали удару по спостережному пункту і об'єктах військової інфраструктури, що належать терористичній організації "Хезболла" в Лівані", - повідомили вони.
Візит Байдена до Йорданії: що відомо
Раніше ЗМІ повідомили, що 18 жовтня в Йорданії має пройти терміновий саміт, в якому візьмуть участь лідери Сполучених Штатів Америки, Єгипту та Палестини. На порядку денному - ситуація навколо Ізраїлю і Сектора Гази.
Цієї ночі стало відомо, що президент Палестинської автономії Махмуд Аббас скасував свою зустріч з Джо Байденом після удару по лікарні в Секторі Гази.