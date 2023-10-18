ЦАХАЛ заявив про удар по інфраструктурі бойовиків.

Ліванське угруповання "Хезболла", підтримуване Іраном, оголосило 18 жовтня "днем безпрецедентного гніву" проти Ізраїлю. Вони закликали прихильників вийти на площі міст, щоб "висловити свій гнів і чинити тиск на уряди", де б вони не знаходилися.

"Завтра буде день безпрецедентного гніву проти ворога і його злочинів, а також проти поїздки Байдена до сіоністського режиму, щоб прикрити і захистити цього злочинця", - йдеться в їх заяві.

Тим часом Армія оборони Ізраїлю о 23:25 повідомила про нанесення ударів по об'єктах "Хезболли" в Лівані.

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"У відповідь на обстріли Ізраїлю з боку Лівану, що мали місце в останні кілька днів, деякий час тому винищувачі ЦАХАЛу завдали удару по спостережному пункту і об'єктах військової інфраструктури, що належать терористичній організації "Хезболла" в Лівані", - повідомили вони.

Візит Байдена до Йорданії: що відомо

Раніше ЗМІ повідомили, що 18 жовтня в Йорданії має пройти терміновий саміт, в якому візьмуть участь лідери Сполучених Штатів Америки, Єгипту та Палестини. На порядку денному - ситуація навколо Ізраїлю і Сектора Гази.

Цієї ночі стало відомо, що президент Палестинської автономії Махмуд Аббас скасував свою зустріч з Джо Байденом після удару по лікарні в Секторі Гази.

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