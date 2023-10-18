Ізраїлю погрожують ще одним днем "гніву" / фото ua.depositphotos.com

Ліванське угруповання "Хезболла", підтримуване Іраном, оголосило 18 жовтня "днем безпрецедентного гніву" проти Ізраїлю. Вони закликали прихильників вийти на площі міст, щоб "висловити свій гнів і чинити тиск на уряди", де б вони не знаходилися. 

"Завтра буде день безпрецедентного гніву проти ворога і його злочинів, а також проти поїздки Байдена до сіоністського режиму, щоб прикрити і захистити цього злочинця", - йдеться в їх заяві.

Тим часом Армія оборони Ізраїлю о 23:25 повідомила про нанесення ударів по об'єктах "Хезболли" в Лівані.

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"У відповідь на обстріли Ізраїлю з боку Лівану, що мали місце в останні кілька днів, деякий час тому винищувачі ЦАХАЛу завдали удару по спостережному пункту і об'єктах військової інфраструктури, що належать терористичній організації "Хезболла" в Лівані", - повідомили вони.

Візит Байдена до Йорданії: що відомо

Раніше ЗМІ повідомили, що 18 жовтня в Йорданії має пройти терміновий саміт, в якому візьмуть участь лідери Сполучених Штатів Америки, Єгипту та Палестини. На порядку денному - ситуація навколо Ізраїлю і Сектора Гази.

Цієї ночі стало відомо, що президент Палестинської автономії Махмуд Аббас скасував свою зустріч з Джо Байденом після удару по лікарні в Секторі Гази.

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