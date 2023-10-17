Інструктори зі складу вже не існуючої ПВК "Вагнер", які перебували на території Білорусі, зараз беруть активну участь у підготовці бойовиків "Хезболли".
Про це повідомляє Центр національного спротиву. Зазначається, що йдеться про навчання бойовиків ліванського угруповування на залегендованих військових базах в Сирії.
"Основне завдання – передати досвід ведення бойових дій в Україні, штурмові дії малими групами, бої в міській забудові, застосування дронів-камікадзе та ударних БПЛА зі скидами. Зауважимо, що наразі бойовики "Хезболли" ведуть бойові дії проти Ізраїлю разом з терористами з ХАМАС. Останні на початку місяця здійснили напад на Ізраїль, підготовку до нападу здійснювали зокрема інструктори "Вагнер", – йдеться у повідомленні.
У ЦНС наголошують, що у цьому звʼязку можна говорити про систематичну підтримку Росією терористичних атак проти Ізраїлю через свої проксі-угруповання.
Війна в Ізраїлі: ПВК "Вагнер" готувала бойовиків ХАМАС
Раніше Центр національного спротиву публікував інформацію про те, що бойовики російської ПВК "Вагнер" готували терористичне угруповання ХАМАС до нападу на Ізраїль, який стався у суботу, 7 жовтня 2023 року.
За даними ЦНС, одним із ключових напрямків цієї підготовки стало застосування малих безпілотних апаратів для скиду вибухового матеріалу. Тільки росіяни серед союзників угруповання ХАМАС мають такий досвід.