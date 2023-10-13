Він зазначив, що продовження військових дій проти Палестини та Гази, "зустрінеться з реакцією в інших напрямках у регіоні".

Підтримувані Іраном бойовики можуть відкрити новий фронт у війні Ізраїлю проти ХАМАС, якщо блокада Гази та "воєнні злочини" там триватимуть. Як повідомляє Bloomberg, про це заявив міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахіян.

"Звичайно, у разі продовження військових злочинів і гуманітарної блокади Гази та Палестини можливі будь-які можливості та рішення інших течій опору", — сказав він, відповідаючи на запитання про можливість другого фронту.

Іран описує мережу озброєних антиізраїльських угруповань, які він підтримує по всьому регіону, включаючи ХАМАС у Газі та Хезболлу в Лівані, як "вісь опору" ізраїльській окупації.

Відео дня

"Продовження військових злочинів проти Палестини та Гази, безумовно, зустрінеться з реакцією в інших напрямках у регіоні", – сказав Амірабдоллахіян.

Амірабдоллахіян також пообіцяв продовжувати "політичну міжнародну та медійну підтримку палестинського опору" Іраном.

Наступ Ізраїлю на Газу

Після вторгнення ХАМАС Ізраїль ввів повну блокаду Гази, відключення води, електроенергії та газу; закриття власних прикордонних переходів у анклаві.

Раніше Армія оборони Ізраїлю повідомила Організацію Об'єднаних Націй про те, що все палестинське населення на півночі Сектора Газа має евакуюватися до південної частини Гази протягом 24 годин, оскільки ЦАХАЛ може бути готовий розпочати наземне вторгнення у відповідь на атаку ХАМАС у суботу.

Наказ Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) про евакуацію північної частини Гази викликав шквал паніки всередині анклаву. Місцеві у паніці збирають вціліле майно, панує хаос.

Вас також можуть зацікавити новини: