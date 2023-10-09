Ізраїльська влада має певну інфорацію щодо причетності Ірану до цієї війни.

Ізраїль має певну інформацію про те, що Іран міг підштовхнути ХАМАС до масованого нападу на їхню країну.

Про це пише The Times of Israel з посиланням на високопоставлене джерело в ізраїльському уряді.

"Іран також підштовхує "Хезболлу" до готовності до конфлікту з Ізраїлем", - каже високопоставлене джерело.

Офіційно влада Ізраїлю не прогнозує, скільки триватиме війна, але високопоставлене джерело каже, що "вона триватиме багато днів, можливо, багато тижнів, а можливо, і довше".

Роль Ірану у війні проти Ізраїлю

Президент Ірану Ебрагім Раїсі привітав "блискучі і вражаючі перемоги палестинського опору" (напад на Ізраїль) в телефонній розмові з лідером "Ісламського джихаду" Зіядом Нахале.

Доповідь з'явилася після того, як Іран відкинув звинувачення у своїй причетності до атаки ХАМАС. Іран зробив підтримку Палестинської справи центральним елементом своєї зовнішньої політики після Ісламської революції 1979 року і був однією з перших країн, яка привітала руйнівний раптовий напад Хамасу в суботу. Відомо, що Нахале знаходиться в тісному контакті з іранським керівництвом, яке постачає зброєю і фінансує терористичні угруповання "ХАМАС" і "Ісламський джихад".

Президент України Зеленський пов'язав Іран з вторгненням в Україну і нападом на Ізраїль, заявивши, що Іран "не може сказати, що він не має ніякого відношення до того, що відбувається в Україні", якщо він продає Росії безпілотники "Шахед", і що він не може стверджувати: це не має ніякого відношення до того, що відбувається в Ізраїлі", якщо його офіційні особи заявляють про підтримку ХАМАС.

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