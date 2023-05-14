Контракт на закупівлю цих установок на суму 414 млн доларів був укладений ще у 2019 році.

Перші пускові установки HIMARS будуть доставлені в Польщу вже в понеділок, 15 травня. Як повідомляє Defence24.pl, про це повідомив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

Зазначається, що контракт на закупівлю цих установок на суму 414 млн доларів був укладений ще у 2019 році. Тоді Польща закупила 20 HIMARS разом із системою керування вогнем AFATDS та машинами підтримки Humvee, а також 270 ракет GMLRS та 30 тактичних ракет ATACMS.

Крім того, після початку війни в Україні Польща активізувала закупівлі реактивної артилерії. Зокрема, 2022 році було підписано рамковий контракт на придбання 288 пускових установок K239 Chunmoo у Республіки Корея. Також Польща планує купити ще 486 пускових установок HIMARS у США.

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Крім того, під час візиту до США голова Міністерства оборони Польщі Маріуш Блащак обговорив можливості спільного виробництва елементів системи HIMARS в Польщі.

Зазначається, що основним озброєнням HIMARS є ракети GMLRS, які мають систему наведення, що поєднує супутникову навігацію та інерціальну навігацію. Це дозволяє продовжувати уражати цілі у разі глушіння GPS (цю тактику останнім росіяни все ефективніше застосовують в Україні), хоча тоді знижується точність вогню.

Стандартні ракети GMLRS мають дальність близько 85 км. Однак у США ведуться передові роботи над новим поколінням GMLRS-ER із збільшенням радіусу дії до 150-200 км. Видання зазначає, що ці ракети входять до другого замовлення польських.

Польща та західне озброєння

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак під час візиту до США оголосив, що у 2023 році Польща планує створити центр виробництва та обслуговування ракетних систем HIMARS.

Блащак також виявив зацікавленість у закупівлі додаткових 500 систем HIMARS, а також обговорював можливе виробництво в країні протитанкових комплексів Javelin.

Крім того, Польща отримає від США вертольоти Apache, які укріплять східний фланг НАТО - на межі з Білоруссю.

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