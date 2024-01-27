Раніше повстанці обіцяли не чіпати російські та китайські судна.

Єменські хусити підбили танкер з російською нафтою в Аденській затоці. Як повідомляє BBC, судно Marlin Luanda загорілося після влучання в нього ракети.

Танкер знаходиться в управлінні британської компанії-оператора Trafigura. Журналістам BBC там повідомили, що пожежа почалася в одному з вантажних відсіків після ракетного удару, його вдалося локалізувати штатним протипожежним обладнанням. Про постраждалих не повідомляється.

За даними Bloomberg, танкер перевозив лігроїн - суміш важких вуглеводнів важчу від бензину - російського походження. У компанії Trafigura стверджують, що вантаж був придбаний відповідно до санкцій, за ціною нижче стелі, встановленої західними країнами майже рік тому.

Відео дня

Хусити вже визнали свою відповідальність за цей удар, хоча раніше обіцяли не атакувати російські та китайські судна. Щоправда, Marlin Luanda ходить під прапором Маршаллових островів і управляється британською компанією. Офіційні особи США повідомили, що в нього влучила протикорабельна балістична ракета.

Ситуація в Червоному морі

Як писав УНІАН, після початку військової операції Ізраїлю в Секторі Гази єменські повстанці-хусити, підтримувані Іраном, почали атакувати торгові судна, що проходять через Червоне море. Спочатку атакам піддавалися тільки судна, пов'язані з Ізраїлем, але пізніше атаки стали менш вибірковими.

Через різко збільшені ризики більшість торгових суден, що йдуть за маршрутом Європа – Азія, стали уникати найкоротшого маршруту через Суецький канал і Червоне море. Замість цього вони огинають Африку із Заходу, що помітно збільшує час і вартість перевезень.

Щоб ліквідувати загрозу для торгового судноплавства, США і Британія почали завдавати повітряні удари по об'єктах хуситів в Ємені.

Вас також можуть зацікавити новини: