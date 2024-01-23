Було задіяно літаки RAF Typhoon.

Сполучені Штати Америки та Велика Британія завдали нового удару по хуситах у Ємені після атак на кораблі в Червоному морі, пише The Sun з посиланням на представників Білого дому.

Авіаударів завдали після попередження британського прем'єра Ріші Сунака та американського президента Джо Байдена про те, що вони знову завдадуть удару по Ємену "в разі необхідності". Заяву оприлюднили після новини про загибель американських спецпризначенців в морі 11 січня.

Літаки RAF Typhoon випустили бомби з лазерним наведенням в рамках спільного удару. Офіційні особи підтвердили, що внаслідок "блискавичного удару" було знищено ракетні склади і пускові установки хуситів.

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Згодом у Міністерстві оборони Великої Британії підтвердили атаку по Ємену за допомогою чотирьох літаків RAF Typhoon. "Небезпечні напади хуситів на судноплавство в Червоному морі продовжують загрожувати життю моряків і порушувати судноплавство, що призводить до нестерпних цін для світової економіки. Разом із нашими американськими партнерами ми провели черговий раунд ударів з метою самооборони", - йдеться в повідомленні.

Удари по Ємену: що відомо

Нагадаємо, що останнім часом хусити неодноразово здійснювали атаки на комерційні кораблі в Червоному морі. 12 січня, коли було атаковано американські кораблі, Штати разом з Великою Британією завдали масованого удару по військових об'єктах хуситів в Ємені.

Нещодавно у Центральному командуванні США повідомили, що їм вдалося перехопити поблизу узбережжя Сомалі в Аравійському морі іранську зброю, яку мали доставити хуситам у Ємені.

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