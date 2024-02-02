Це загрожує світовій економіці та геополітичній ситуації.

Єменські хусити можуть знищити оптоволоконний кабель у Червоному Морі, якщо Британія та США продовжать завдавати ударів по аеропортах Ємену, повідомляє Roya News.

"Підводна мережа життєво важливих комунікаційних кабелів може стати легкою мішенню для майбутніх атак хуситів, попереджаючи всі країни, які покладаються на цю інфраструктуру, бути стурбованими цією можливістю", – йдеться в заяві.

Кабель, про який йдеться, живить комунікаційні канали, які пов’язують Європу, Африку та Близький Схід. Якщо їх вивести з ладу, це може суттєво вплинути на глобальний зв’язок та економіку. Крім того, це вдарить по геополітичній стабільності та інформаційній безпеці.

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"Ємен займає стратегічну позицію, оскільки через нього проходять інтернет-канали, що з’єднують континенти, що підвищує ймовірність того, що підводні кабелі можуть стати цілями атак хуситів", - пишуть журналісти.

Вплив хуситів у Червоному морі - що варто знати

З листопада 2023 року, після початку військової операції Ізраїлю в Секторі Газа, єменські повстанці-хусіти, підтримувані Іраном, почали атакувати судна, що проходять через Червоне море. Спочатку нападів зазнавали лише судна, пов'язані з Ізраїлем, проте згодом під приціл потрапили й танкери деяких інших країн, зокрема американські.

1 лютого стало відомо, що танкери з російською нафтою продовжують ходити через Червоне море, практично не зустрічаючи перешкод з боку хуситів.

Bloomberg повідомляв, що атаки в Червоному морі порушили торговельні потоки. Через це, компанії вимушені шукати нові маршрути.

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