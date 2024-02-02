Це почало почало впливати на світову економіку.

Одні з найбільших у світі судноплавних ліній відкривають комерційні торговельні шляхи, що пролягають через серце Близького Сходу в обхід Червоного моря, яке перебуває під загрозами хуситів в Ємені.

Як повідомляє Bloomberg, маршрути пропонують негайне рішення для перевезень, щоб уникнути гарячої зони навколо протоки Баб-ель-Мандеб у південній частині Червоного моря, де місяці ракетних і безпілотних атак змусили багато комерційних суден перейти на довший маршрут навколо Африки. Це порушило найважливіші торговельні потоки, підняло транспортні витрати, і вплив починає відбиватися на світовій економіці.

Ізраїльська компанія Trucknet Enterprise Ltd. почала відправляти товари, включаючи продукти харчування, пластмаси, хімікати та електрику, з портів в Об’єднаних Арабських Еміратах і Бахрейні, через Саудівську Аравію та Йорданію до Ізраїлю та далі до Європи.

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Також п’ятий у світі контейнерний перевізник Hapag-Lloyd AG прагне з’єднати Джебель-Алі в Дубаї та два порти на сході Саудівської Аравії з містом на західному узбережжі Джиддою.

Речник Hapag-Lloyd Нільс Хаупт визнав, що це рішення є короткостроковим для вантажовідправників, які перевозять обмежену кількість вантажу.

Зазначається, що дорога від порту Джебель-Алі до торгових воріт Ізраїлю в Хайфі займає близько трьох-чотирьох днів у порівнянні з подорожжю навколо африканського мису Доброї Надії, яка триває понад 10 днів.

Ситуація у Червоному морі

З листопада 2023 року, після початку військової операції Ізраїлю в Секторі Газа, єменські повстанці-хусіти, підтримувані Іраном, почали атакувати судна, що проходять через Червоне море. Спочатку нападів зазнавали лише судна, пов'язані з Ізраїлем, проте згодом під приціл потрапили і танкери деяких інших країн, зокрема американські.

1 лютого стало відомо, що танкери з російською нафтою продовжують ходити через Червоне море, практично не зустрічаючи перешкод з боку хуситів.

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