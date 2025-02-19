Мільярдер заговорив про вибори та свободу преси в Україні.

Американський мільярдер Ілон Маск, який також обіймає посаду старшого радника президента в адміністрації президента США Дональда Трампа, відзначився новою скандальною заявою.

Новий пост зʼявився на його сторінці в соцмережі Х – колишній Twitter, який Маск кілька років тому викупив. На цей раз він знову накинувся на президента України Володимира Зеленського.

"Зеленський не може претендувати на представництво волі народу України, якщо не відновить свободу преси і не припинить скасовувати вибори", – написав мільярдер.

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Інші заяви Маска про Україну

Ілон Маск не раз робив дивні заяви про Україну та війну, яку Росія веде проти нашої держави. Наприклад, не так давно мільярдер поширив фейк про те, що Анджеліна Джолі, Бен Стіллер та інші голлівудські зірки отримали мільйони від USAID за поїздку в Україну.

Раніше син президента США Дональд Трамп-молодший "приплів" Україну до руйнівних пожеж у Лос-Анджелесі і розкритикував допомогу нашій країні майже трирічної давнини. За його словами, пожежники не могли приборкати вогонь, оскільки пожертвували "багато своїх запасів" Україні.

Примітно, що Ілон Маск репостнув цей допис, зазначивши, що поділяє цю думку.

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