Ілон Маск поширив фейк про 'купівлю' зірок Голлівуду заради рейтингів Зеленського

У відео йдеться, нібито Анджеліна Джолі, Бен Стіллер та інші голлівудські зірки отримали мільйони від USAID за поїздку в Україну.

Мільярдер Ілон Маск зробив репост неправдивого відео в соціальній мережі X (Twitter), у якому йдеться про те, що нібито USAID сплачував американським знаменитостям за поїздку в Україну.

"Чи знаєте ви, що USAID витратив ваші податки на фінансування поїздок знаменитостей в Україну, щоб підвищити популярність Зеленського серед американців?", - ідеться в публікації, яку розповсюдив Ілон Маск і яку вже побачили понад 3,6 мільйона осіб.

У ролику, в якому використовується логотип медіа ENews, повідомляють, що Анджеліна Джолі нібито отримала за поїздку в Україну 20 мільйонів доларів, Орландо Блум - $8 млн, Шон Пенн - $5 млн, Бен Стіллер - $4 млн, а найменшу суму начебто отримав Жан-Клод Ван Дамм - $1,5 мільйона. При цьому під відео міститься примітка, в якій ідеться про те, що відео сфабриковано і немає жодних доказів, що ENews дійсно публікувало такий матеріал.

Відео дня

Спростувати фейкову інформацію довелося особисто Бену Стіллеру. Він у публікації в X заявив, що цю інформацію поширили росіяни.

"Я повністю самофінансував свою гуманітарну поїздку в Україну. Не було жодного фінансування з боку USAID і, звісно, жодної оплати", - зазначив він.

Інші новини про Ілона Маска

Раніше УНІАН повідомляв, що Білл Гейтс засудив втручання Ілона Маска в європейську політику. "Інші країни, можливо, повинні прийняти гарантії, щоб переконатися, що надбагаті іноземці не спотворюють їхні вибори", - зазначив американський бізнесмен.

Крім того, Трамп натякнув, що може "зв'язати руки" Маску після його "перестановок" у Вашингтоні. "Ілон не може - і не буде - робити нічого без нашого схвалення, і ми дамо йому дозвіл там, де це доречно. Де це недоречно - не дамо", - наголосив президент США.

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