Водночас ніхто з офіційних осіб США не може відповісти на запитання, хто очолює цей департамент.

Ілон Маск обіймає посаду старшого радника президента в адміністрації Дональда Трампа, а не є співробітником Департаменту ефективності уряду (DOGE).

Як пише The Independent, про це йдеться у судовому поданні з посиланям на відповідь Білого дому. Маск не має повноваження приймати урядові рішення, а лише надає поради президенту та передає директиви. Також підкреслюється, що він не є працівником служби DOGE чи її тимчасових організацій і не займає посади адміністратора DOGE.

"Як і інші високопоставлені радники Білого дому, пан Маск не має фактичних або формальних повноважень самостійно приймати урядові рішення", - йдеться у повідомленні.

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У грудні минулого року Дональд Трамп заявив: "Я радий оголосити, що Великий Ілон Маск, який працює разом з американським патріотом Вівеком Рамасвамі, очолить Департамент ефективності уряду". Відтоді й після відходу Рамасвамі з DOGE Трамп неодноразово називав Маска лідером департаменту.

Однак, за словами Джошуа Фішера, директора адміністративного офісу Білого дому, Маск не є ні адміністратором, ні співробітником DOGE. Він має статус "некар’єрного спеціального урядового службовця" та виконує функції старшого радника президента.

У заяві роль Маска порівнюється з роллю Аніти Данн, давнього політичного радника, яка також була старшим радником колишнього президента Джо Байдена.

"У ролі старшого радника президента пан Маск не має більшої влади, ніж інші старші радники Білого дому. Як і інші високопоставлені радники Білого дому, пан Маск не має фактичних або формальних повноважень приймати урядові рішення", – зазначено у заяві під присягою.

DOGE, створений під час другого терміну Трампа для скорочення марнотратних витрат, перебуває під наглядом Маска.

Судовий розгляд щодо повноважень Маска розпочався після занепокоєння, висловленого суддею Танею Чуткан. Вона висловила сумнів щодо методів роботи DOGE, назвавши їх "непередбачуваними і розрізненими".

"Схоже, що DOGE не рухається передбачувано та впорядковано", - зазначила суддя Чуткан. "Це, по суті, приватний громадянин, який наказує організації, що не є федеральним агентством, мати доступ до всієї роботи федерального уряду, звільняти, наймати, скорочувати, укладати контракти, припиняти програми, і все це очевидно без будь-якого контролю з боку Конгресу".

У судовому поданні не уточнюється, хто контролює DOGE, окрім виключення Маска з цього процесу. Відсутність ясності щодо керівництва DOGE поширюється не лише на громадськість, але і на юристів адміністрації Трампа, які також не мають чіткої інформації щодо структури цієї організації.

Під час судового слухання в п’ятницю щодо доступу DOGE до конфіденційних записів Міністерства фінансів Крістофер Гілі, старший радник головного юрисконсульта Міністерства фінансів, визнав: "Я не знаю відповіді на це питання", коли його запитали, хто керує DOGE.

Дональд Трамп і Ілон Маск

Як відомо, Ілон Маск був одним із найбільших донорів передвиборчої кампанії Дональда Трампа. ЗМІ писали, що мільярдер витратив щонайменше $288 мільйонів на вибори 2024 року, підтримуючи Трампа та республіканців.

Після виборів Трамп доручив Маску очолити нещодавно сформований "Департамент ефективності уряду", завдання якого – скоротити федеральні витрати.

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