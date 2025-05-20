Ілон Маск вирішив, що достатньо зробив для політичних представників.

Мільярдер Ілон Маск заявив, що значно скоротить свої політичні витрати, що, ймовірно, стане ударом для президента США Дональда Трампа і Республіканської партії напередодні проміжних виборів 2026 року.

На запитання, чому він змінює підхід, Маск, під час виступу на Катарському економічному форумі, відповів: "Думаю, я вже зробив достатньо". Згідно з Bloomberg Billionaires Index, Ілон Маск, статки якого оцінюють у 375 мільярдів доларів, пожертвував близько чверті мільярда доларів різним політичним організаціям у рамках виборчого циклу 2024 року - більше, ніж будь-який інший донор на виборах у США.

Більша частина цих коштів пішла на підтримку Трампа, який у відповідь призначив Маска керувати масштабною ініціативою зі скорочення розмірів і функцій федерального уряду.

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Ця ініціатива, що отримала назву "Департамент ефективності держуправління" (DOGE), надала Маску винятковий доступ до президента. У статусі спеціального урядового співробітника - що дає йому змогу залишатися генеральним директором Tesla Inc. і одночасно працювати на президента - Маск отримав кабінет у західному крилі Білого дому та навіть ночував у президентській резиденції.

Однак вплив Маска на виборчу політику виявився обмеженим: демократи активно використовували образ мільярдера-технопідприємця, який скорочує держслужби і держфункції. Незважаючи на 20 мільйонів доларів, витрачених Маском на кампанію, консерваторам не вдалося повернути собі контроль над Верховним судом Вісконсину, де ліберали зберегли більшість 4 проти 3, а самі перегони фактично стали референдумом щодо фігури Маска.

Бізнес-інтереси Маска також зіткнулися з протестами - почастішали акції протесту і випадки вандалізму щодо автосалонів і автомобілів Tesla. Республіканці в Конгресі, ймовірно, розраховували на фінансову підтримку Маска наступного року, щоб зберегти контроль над палатами, де партія має лише незначну більшість як у Палаті представників, так і в Сенаті.

Історично склалося, що президенти майже завжди втрачають місця в Конгресі на проміжних виборах, і, за оцінкою бірж прогнозів, шанси республіканців зберегти більшість після 2026 року становлять лише один до п'яти.

Інші новини про Ілона Маска

Раніше УНІАН повідомляв, що Ілон Маск розірвав соцмережі, показавши робота-танцюриста від Tesla. За словами мільярдера, це не генерація нейромереж, а реальне відео - робот пройшов навчання з підкріпленням (RL).

Крім того, ми розповідали, що Ілон Маск розлютив своїх сусідів по району. Він має звичку спершу почати будівництво, а вже потім намагатися отримати на це дозвіл.

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