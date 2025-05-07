Мільярдер вирішив, що він особливий, але його цілком забезпечені сусіди так не думають.

Сусіди Ілона Маска вимагають від мільярдера знести високий паркан, який він побудував начебто в порушення закону. Про це повідомляє The New York Times.

Зазначається, що раніше скандальний підприємець придбав будинок у престижному районі Остіні (штат Техас). Спочатку сусіди навіть не здогадувалися, хто став новим власником особняка за 6 мільйонів доларів, оскільки тривалий час на ділянці з'являлися тільки обслуговуючий персонал і будівельники. Останні звели п'ятиметровий паркан і високі сталеві ворота.

Як пише видання, проблема полягає в тому, що Ілон Маск має звичку спершу почати будівництво, а вже потім намагатися отримати на це дозвіл, причому заднім числом. Саме так сталося і зі згаданим парканом. За місцевими правилами, будувати паркани вище двох метрів в Остіні заборонено. Навіть якщо ти найбагатша людина у світі і дружиш із президентом США.

Відео дня

Місцева влада не погодилася зробити виняток для Маска, побоюючись, що це спровокує й інших багатіїв на подібні порушення. Найближчим часом відбудеться засідання міської ради Остіна, на якому вирішуватимуть, що робити з незаконним парканом і його одіозним власником.

Інші нещодавні скандали за участю Ілона Маска

Як писав УНІАН, Ілон Маск публічно називає себе борцем за свободу слова і колись саме цими мотивами він пояснював купівлю Твіттера. Однак сьогодні він активно блокує користувачів своєї соцмережі, якщо ті публічно критикують його.

Також ми розповідали, що створений під Ілона Маска Департамент зі скорочення витрат уряду США, ймовірно, злив росіянам закриту інформацію про американців. Про інцидент уже повідомили Конгрес, можливо, до справи підключать ФБР.

Вас також можуть зацікавити новини: