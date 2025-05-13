Продажі гуманоїдів хочуть запустити у 2026-2027 році.

Людиноподібний робот Optimus від Tesla навчився танцювати. Коротке відео, яке Ілон Маск опублікував на своїй сторінці у Twitter, набрало понад 7 млн переглядів за кілька годин.

За словами мільярдера, це не генерація нейромереж, а реальне відео – андроїд пройшов навчання з підкріпленням (RL). Цей метод заснований на імітації процесу навчання методом проб і помилок.

Кабель, прикріплений до Optimus ззаду – на випадок падіння. Маск назвав танець робота "раннім результатом", а зовсім скоро обіцяють показати більше танців, над якими "старанно працювала ціла команда".

Відео дня

Влітку 2021 року Маск представив проєкт, відомий під назвою Tesla Bot, а вже восени дебютував прототип Tesla Optimus. На той час андроїди не могли навіть самостійно пересуватися, але тепер вони навчилися ходити й носити предмети, проробляти прості операції зі складання таких самих роботів, як вони – і навіть танцювати. І все це без участі людини.

Згідно із задумом, такі роботи покликані замінити більшу частину рутинної людської роботи. Йдеться про покупки в супермаркетах, вигул собак тощо. При цьому наголошується, що андроїди не націлені відбирати робочі місця в самих людей. У майбутньому у світі буде стільки ж роботів, скільки й людей, вважає Маск.

Продажі гуманоїдів хочуть запустити у 2026-2027. Коштуватимуть від ~$20 000 (близько 800 тис. грн). Раніше Маск анонсував перший політ на Марс у 2026 році – на ньому полетить робот Optimus, який стане першим колоністом.

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