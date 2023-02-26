Мільярдер повторив наративи російської пропаганди.

Американський бізнесмен і засновник SpaceX Ілон Маск знову розлютив українців. Він назвав Революцію Гідності "переворотом", повторивши російські наративи.

"Ці вибори (президентські вибори в 2010 році – УНІАН), можливо, були сумнівними, але немає ніяких сумнівів в тому, що переворот дійсно був", - написав Маск в Twitter.

Українці пояснили мільярдерові, що ніякого перевороту не було. Громадяни України змогли домогтися відсторонення Віктора Януковича, який як президент зрадив інтереси країни, а потім і зовсім втік до Російської Федерації.

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"Росія змогла поставити свою маріонетку на чолі України. Янукович був ворогом народу і України й крок за кроком вів нашу країну в прірву. Український народ об'єднався, щоб позбутися цього злочинця. У цьому суть того, що сталося", - пояснив один з користувачів соцмережі.

Скандальні заяви Ілона Маска про Україну - що відомо

Ілон Маск з улюбленця українців перетворився на посміховисько після скандальних заяв про Україну. На початку вересня 2022 року мільярдер опублікував у Twitter "мирний план", який нібито повинен допомогти закінчити війну в Україні.

Крім того, він заявив, що налаштований проукраїнськи, але вважає недоречними кроки щодо звільнення Україною Криму, який Росія анексувала в 2014 році.

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