Раніше американський підприємець вже пропонував Україні просто відмовитися від Криму.

Американський бізнесмен Ілон Маск заявив, що налаштований проукраїнськи, та він вважає недоречними кроки зі звільнення Україною Криму, який Росія анексувала у 2014 році.

Про це підприємець написав у Twitter. Він опублікував свій коментар у відповідь на статтю The New York Times про те, що "США готові допомогти Україні націлитись на Крим".

"Я налаштований проукраїнськи, але безжальна ескалація дуже ризикована для України та світу", – написав Маск.

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Раніше NYT повідомляла, що Сполучені Штати Америки можуть надати Україні озброєння, необхідне для повного звільнення окупованого Криму. Хоча офіційно США дотримуються "жорсткої лінії" та відмовилися надати Україні далекобійну зброю для завдання ударів по військових базах російських військ у Криму, тепер ця позиція починає пом’якшуватися.

Скандальний пост Ілона Маска про "мирний план" для України

На початку вересня 2022-го року Маск опублікував у Twitter "мирний план", який нібито має допомогти закінчити війну в Україні. Він викликав вкрай негативну реакцію з боку українців та офіційного Києва.

Американський підприємець писав, що військову агресію Росії зупинить проведення повторного голосування на окупованих російськими військами територіях України під наглядом ООН. Тоді ж він пропонував Україні відмовитися від Криму й пустити туди воду. Звичайно, Росії така ідея сподобалася.

Згодом Маск заявив, що "дуже підтримує Україну", але він проти ескалації, яка, мовляв, завдасть великої шкоди українським територіям та світу.

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