Ілон Маск заявив, що Крим був переданий Україні нібито "помилково" Хрущовим.

Американський мільярдер, глава SpaceX Ілон Маск запропонував завершити російсько-українську війну, віддавши частину української території Росії.

До своїх читачів у Twitter Маск звернувся з опитуванням, як вони бачать закінчення війни.

Маск вважає, що мир може наступити після того, як Україна відмовиться від Криму, який, за його словами, нібито був "помилково" переданий Україні Хрущовим. У цьому випадку останнє слово має бути за самим народом.

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Ще у варіантах - забезпечення Україною водопостачання окупованого Криму і нейтралітет.

"Досить імовірно, що врешті-решт так і буде - питання лише в тому, скільки людей помре до цього. Також варто відзначити, що можливим, хоча і малоймовірним результатом цього конфлікту є ядерна війна", - додав окремим твіттом американець.

Тисячі користувачів не змогли стримати емоції. Під постом про опитування вони висловили Маску все, що думають про таку пропозицію миру. Відгукнувся навіть старший радник при Конгресі США Пол Массаро: "Україна звільняє всю свою суверенну територію. Росія деколонізується, демілітаризується і денуклеаризується". Його відповідь набрала навіть більше лайків, ніж пост Маска.

А колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник просто його "послав": "Пішов на*уй" - моя дипломатична відповідь".

Київське англомовне видання "KyivPost", своєю чергою, зазначило: "Ілоне, ти крутий хлопець, і спасибі за Starlink, але було б дуже добре, якби ти проводив голосування щодо тих речей, у яких ти обізнаний. Ми не проводимо голосування по апартеїду і Нельсону Манделі".

Український журналіст-розслідувач Bihus.info Данило Мокрик звернув увагу на логічну помилку в пості Маска: "Змішання навіть таких базових політичних термінів, як "вибори" і "референдуми", мабуть, не заважає пропонувати великі геополітичні рішення і оцінювати історичні політичні ходи ("помилка Хрущова", лол)".

Позиція Ілона Маска щодо війни в Україні

Ілон Маск в цілому підтримує Україну перед обличчям невиправданої агресії Росії, про що свідчить його рішення, зокрема, забезпечити українських військових терміналами Starlink.

Starlink свого часу "повністю зруйнував інформаційну кампанію Путіна". З посиланням на розвідки США, ЄС і Британії повідомлялось, що всього за годину до вторгнення Росія зламала мережу Viasat, яку використовували українські військові. Тоді SpaceX оперативно розмістила близько 50 супутників над Україною.

Наразі Starlink в Україні використовують не тільки для зв'язку в обложених містах і на фронті, але і для роботи артилерії і скидання бомб на позиції загарбників.

У березні Маск навіть викликав Путіна на дуель за Україну. А у вересні мільярдер відклав "угоду століття" з Twitter через Путіна і перспективи Третьої світової.

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