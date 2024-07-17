Маск є прихильником американських консерваторів і не в захваті від ліволіберальних законів Каліфорнії.

Мільярдер Ілон Маск, який нещодавно став батьком вже вдванадцяте, анонсував плани щодо перенесення штаб-квартир своїх компаній SpaceX та X (колишній Twitter) з Каліфорнії до Техасу. Усе буцімто через новий гендерний закон в Каліфорнії.

Як повідомляє BBC, новий регіональний закон забороняє шкільному персоналу повідомляти будь-кому, включно з батьками, інформацію про гендерну ідентичність дитини. За словами речника губернатора Каліфорнії, закон забезпечує "безпеку дітей, водночас захищаючи важливу роль батьків".

Питання про те, що школи повинні розповідати батькам про гендерну ідентичність їхніх дітей, стало важливою темою дебатів у США. Прихильники ЛГБТК кажуть, що учні мають право на приватне життя, але інші стверджують, що батьки мають право знати, що відбувається з їхніми дітьми.

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Новий закон Каліфорнії Ілон Маск назвав "останньою краплею". У мільярдера є донька-трансгендер Вівіан (народжена як хлопчик на ім’я Ксав’є), і раніше мільярдер заявляв, що "підтримує транссексуалів", але водночас він критикував термінологію, яка використовується для позначення таких людей, називаючи її "естетичним кошмаром".

Сама Вівіан розірвала стосунки з батьком і навіть звернулася до суду у 2022 році, аби юридично розірвати всі юридично-правові зв’язки з Ілоном.

Хоча Маск заявляє про перенесення штаб-квартир SpaceX та X в Техас через гендерний закон, справжня причина може бути суто прагматичною. Техас вирізняється з-поміж інших штатів однією з найліберальніших податкових систем, зокрема відсутністю податку на прибуток. Останніми роками свої штаб-квартири і виробничі потужності туди перенесли чимало великих корпорацій. Сам Маск перевів у Техас штаб-квартиру Tesla ще у 2021 році. Там же знаходиться основний космодром SpaceX.

Інші новини про Ілона Маска

Як писав УНІАН, Ілон Маск заявив, що планує виділяти близько 45 мільйонів доларів на місяць новому суперкомітету політичних дій, який підтримує передвиборчу кампанію Дональда Трампа. Загалом Маск активно підтримує Трампа вже тривалий час.

Також ми розповідали, що Ілона Маска звинувачують у сексуальних домаганнях щодо працівниць SpaceX. Водночас у компанії заперечують такі звинувачення.

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