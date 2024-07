Серед інших спонсорів America PAC - співзасновник Palantir Technologies Джо Лонсдейл і близнюки Вінклвосс.

За словами людей, знайомих із цим питанням, Ілон Маск заявив, що планує виділяти близько 45 мільйонів доларів на місяць новому суперкомітету політичних дій, який підтримує президентські перегони колишнього президента Дональда Трампа.

За інформацією джерел видання The Wall Street Journal, гроші отримає комітет America PAC, який підтримує Трампа. Співрозмовники видання не уточнюють, де і коли Маск заявив про такі плани.

Джерела The New York Times повідомили, що America PAC, імовірно, отримає "значну підтримку" мільярдера. Наразі невідомо, чи зробив Маск уже пожертвування. При цьому Bloomberg 13 липня написав, що Маск уже пожертвував "значну" суму America PAC. Однак до кінця червня пожертви від нього не були зареєстровані, зазначає The New York Times.

Комітет America PAC створили в травні 2024 року люди з найближчого оточення Маска. Йдеться про групу технологічних підприємців, які часто фінансують стартапи один одного, стверджує The New York Times. За даними The Wall Street Journal, комітет підтримують компанія Palantir Technologies, а також колишній посол США в Канаді Келлі Крафт та її чоловік Джо Крафт, який очолює Alliance Resource Partners.

За даними The New York Times, навесні один із творців America PAC говорив співрозмовнику видання, що розраховує на 160 мільйонів доларів пожертвувань від великого донора, який перекаже гроші чотирма частинами протягом передвиборчих перегонів.

Вибори у США - як Маск підтримує Трампа

Мільярдер Ілон Маск може стати радником Дональда Трампа, якщо той переможе на президентських виборах і повернеться в Білий дім знову.

Як повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела, Трамп і Маск провели переговори щодо способів надання мільярдеру офіційного впливу на політику, пов'язану з безпекою кордонів та економікою. Останнім часом Маск публічно висловлюється з цих питань.

Видання зазначає, що Маск з інвестором-мільярдером Нельсоном Пельтцем проводить кампанію впливу в елітних колах, переконуючи не підтримувати переобрання чинного президента Джо Байдена.

