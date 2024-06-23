Чоловік приховував народження ще однієї дитини.

Американський мільярдер та засновник компаній Tesla і Space X Ілон Маск знову став батьком. У 52-річного чоловіка народилася 12 дитина. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Виявилося, що дитина з'явилася на світ ще на початку 2024 року, проте багатодітний батько тримав цю інформацію у таємниці. Матір'ю немовля, за словами анонімних джерел, стала Шивон Зіліс, яка є директоркою зі спеціальних проєктів однієї з компаній Ілона. Якої статі дитина та як її назвали - поки невідомо.

Також зазначалося, що це не перша спільна дитина пари.

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Що відомо про дітей Ілона Маска

У Ілона Маска 10 визнаних біологічних дітей від трьох різних жінок. Перша дружина Джастін народила йому 5 синів. Згодом у нього почався роман з канадською співачкою Греймс. У пари народилося двоє дітей: хлопчик та дівчинка з оригінальними іменами X Æ A-Xii (читається "екс Еш Ей-Твелв") і Екса Дарк Сідерель. У 2021 році з'явилася інформація про народження двійні від канадської співачки Клер Буше.

Минулого року стало відомо, що у Ілона народилася десята дитина, яку назвали Техно Механікус. Подейкували, що чоловік скористався послугами сурогатного материнства.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск обурив українців новою заявою про війну.

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