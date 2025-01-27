У Польщі вважають, що жоден нормальний поляк більше не повинен купувати Tesla.

Міністр спорту Польщі Славомір Нітрас закликав поляків не купувати автомобілі Tesla, після того, як мільярдер Ілон Маск заявив, що "занадто багато уваги приділяється минулій провині", швидше за все, натякаючи на жахливі злочини нацистів у Німеччині під час Другої світової війни, пише Bloomberg.

Зокрема власник компанії Tesla виступив по відеозв'язку на політичному мітингу німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини", де наголосив:

"Діти не повинні нести відповідальність за гріхи своїх батьків, не кажучи вже про прадідів і прабабусь".

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Водночас на такі слова різко відреагували у Німеччині. Зокрема соціал-демократи канцлера Олафа Шольца та найбільша профспілка країни розкритикували дії мільярдера.

Також коментарі Маска зачепили й Польщу, адже світові лідери відзначали 90-ту річницю визволення табору смерті Аушвіц. Відомо, що близько 6 млн поляків загинули після вторгнення німецьких фашистів в країну у 1939 році.

"Можливо, пан Маск з його мільярдами не відчуває загрози. Але кожна нормальна людина, яка живе в центрі Європи і пам'ятає, що сталося вісімдесят років тому, не може дивитися на це байдуже. Все, що я можу сказати, це те, що, напевно, жоден нормальний поляк більше не повинен купувати Tesla", - зазначив польський міністр.

У Bloomberg підкреслили, що заклик до бойкоту збігається із запуском нового урядового плану заохочення купівлі електромобілів у Польщі, який може бути вигідним для Tesla. Такий план передбачає дотації розміром 40 тисяч злотих ($9 958) на індивідуальні купівлі автомобілів.

"За даними дослідницького інституту Samar, минулого року Tesla була найпопулярнішим брендом електромобілів у Польщі, продавши понад 4400 автомобілів. Компанія має п'ять автосалонів і 15 зарядних станцій у Польщі", - додали у виданні.

Скандальний жест Ілона Маска на інавгурації Трампа - що відомо

Як писав УНІАН, після інавгурації Дональд Трампа Ілон Маск зробив дивний жест, який порівняли з нацистським вітанням. Мільярдер під час свого виступу приклав праву руку до серця, а потім різко скинув її вгору.

Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу неочікувано підтримав Маска після його скандального жесту рукою. Він наголосив, що відомого розробника "брехливо оббріхують".

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