За словами прем'єра Ізраїлю, Ілон Маск є великим другом його країни.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підтримав Ілона Маска після того, як його звинуватили у нацистському вітанні. За словами Нетаньягу, американського мільярдера "брехливо оббріхують", пише The Times of Israel.

"Ілон - великий друг Ізраїлю. Він відвідав Ізраїль після різанини 7 жовтня... [і] з тих пір неодноразово і рішуче підтримував право Ізраїлю на захист від терористів-геноцидів і режимів, які прагнуть знищити єдину єврейську державу. Я дякую йому за це", - написав ізраїльський лідер на своїй сторінці у соцмережі X.

Таким чином Нетаньягу мав на увазі 7 жовтня 2023 року, коли терористичне угруповання ХАМАС вторгнулось в Ізраїль, внаслідок чого загинуло 1200 людей, серед яких більшість цивільних.

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Пізніше Ілон Маск подякував прем'єр-міністру Ізраїлю за таку підтримку.

Водночас єврейський конгресмен-демократ з Мангеттена Джеррі Надлер заявив, що жест Маска був антисемітським та наголосив, що інші офіційні особи мають засудити його.

"Я ніколи не думав, що ми побачимо день, коли те, що виглядає як привітання "Хайль Гітлер", буде зроблено за президентською печаткою. Цьому огидному жесту немає місця в нашому суспільстві і він належить до найтемніших сторінок людської історії. Я закликаю всіх моїх колег об'єднатися і засудити цей ненависний жест за те, чим він є: антисемітизмом", - підкреслив Надлер у своїх соцмережах.

Жест Ілона Маска після інавгурації Дональда Трампа - що відомо

Як писав УНІАН, Ілон Маск після інавгурації Трампа зробив дивний жест. Мільярдер приклав праву руку до серця, а потім різко скинув її вгору. Його одразу порівняли з нацистським вітанням. Проте Маск наголосив, що це означало, що він "віддає людям своє серце".

Пізніше мільярдер прокоментував жест, схожий на нацистський салют. За його словами, йому набридли атаки у стилі "кожен є Гітлером".

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