Маск прокоментував вимогу Трампа до України змінити президента

Маск написав, що "Зеленський зайшов занадто далеко".

Американський мільярдер Ілон Маск підтримав критику Дональда Трампа на адресу України та президента Володимира Зеленського.

Так, Маск опублікував коментар під заявою президента США Дональда Трампа про те, що Україні час змінити президента.

"Я згоден, Україні настав час змінити лідера", – написав він.

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Також Маск залишив коментар під опублікованим відео з докорами Трампа про те, що Україна має припинити удари по російських НПЗ.

"Ми казали Зеленському: "Роби з Росією що хочеш, але не нанось удари по нафтопереробних заводах – це глобальна проблема". А що він робить? Бере й б’є по об’єктах, що виробляють дизельне паливо. Йому страшенно важливо припинити це", – йдеться у підписі до відео.

У відповідному коментарі Маск написав, що "Зеленський зайшов занадто далеко".

Наразі коментар має понад 1,8 мільйона переглядів і понад 50 тисяч лайків.

Трамп закликав Україну змінити президента

Президент США заявив, що Зеленський нібито відмовляється укласти угоду про припинення війни. Він також розкритикував українські удари по російських НПЗ і заявив, що Україні потрібен інший президент, який підпише мирну угоду з РФ.

У МЗС на це відповіли, що лише український народ має право вирішувати, хто буде президентом України.

А ось у Кремлі, природно, зраділи таким словам Трампа, назвавши ці заяви "знаковими та історичними".

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