У Білому домі стверджують, що поточне розслідування є необґрунтованим і продиктоване політикою напередодні майбутніх президентських виборів.

У Палаті представників Конгресу США розпочалися слухання щодо імпічменту президента Джо Байдена на підставі розслідування, яке веде Республіканська партія. Її члени заявили, що чинний лідер американського народу збрехав про бізнес-справи членів сім'ї, зокрема сина Хантера Байдена, і не відокремив їх від своїх обов'язків як глава держави.

Про це повідомляє Reuters. Під час першої години слухань, які проходили в Комітеті з нагляду Палати представників, не було виявлено нових даних про фінансові звʼязки Джо Байдена із сином Хантером. Він відомий в Україні за справою газової компанії Burisma. Крім того, відомо, що син президента США довгий час боровся із залежністю від наркотиків та алкоголю.

Республіканці також не змогли виявити під час роздлідування доказів неправомірних дій Байдена у фінансових документах. Агентство зазначає, що центральною темою цього розслідування є звинувачення в тому, що Байден чинив тиск на Україну для захисту компанії Burisma, до ради директорів якої входив Хантер Байден. Для цього він нібито вимагав звільнення генпрокурора України ще коли працював віце-президентом.

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"Якби республіканці мали димлячу рушницю (доказ злочину – ред.) чи навіть водяний пістолет, вони б презентували це сьогодні. Але вони нічого не мають", — сказав представник демократів Джеймі Раскін.

Професор Університету Джорджа Вашингтона Джонатан Терлі і судовий бухгалтер Брюс Дубінський, які були свідками на слуханнях, сказали, що комісія має докази для початку розслідування, проте ще недостатньо доказів для того, щоб звинувачення в імпічменті були обґрунтованими. Водночас Майкл Герхардт – професор права з Університету Північної Кароліни – зауважив, що не побачив достовірних доказів, які б виправдовували це розслідування Республіканської партії. Він наголосив, що комісія керується партійними міркуваннями.

"Незрозуміло, чи республіканці в Палаті представників, які мають незначну більшість (221-212), матимуть голоси наприкінці розслідування для підтримки фактичного імпічменту. Але навіть якщо це голосування вдасться, малоймовірно, що Сенат, де демократи мають більшість "51-49 голосів), проголосує за усунення Байдена з посади", – йдеться у матеріалі.

У Білому домі стверджують, що поточне розслідування є необґрунтованим і продиктоване політикою напередодні майбутніх президентських виборів, які відбудуться у 2024 року. Прогнозується, що головним конкурентом Байдена стане його попередник Дональд Трамп, якому вже висунули кілька звинувачень.

Імпічмент Байдена: це варто знати

У травні 2023 року член Палати представників США Марджорі Тейлор Грін повідомила, що планує представити статті про імпічмент президента Джо Байдена.

Вже на початку вересня 2023 року ЗМІ писали про те, що Білий дім готується захищати Байдена від імпічменту, який можуть ініціювати представники Республіканської партії. Тоді один із чиновників, знайомих із розслідуванням республіканців наголошував, що йдеться не стільки про імпічмент на підставі якихось фактів, скільки про передвиборні зусилля.

Вже 12 вересня спікер Палати представників доручив розпочати відповідне розслідування. За твердженнями Республіканської партії, родина чинного президента США та його партнери нібито незаконно отримали 20 мільйонів доларів через підставні компанії.

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