Родина Байдена і партнери отримали "через підставні компанії" майже 20 мільйонів доларів, стверджують республіканці.

Спікер Палати представників США, республіканець Кевін Маккарті наказав комітету Палати представників розпочати офіційне розслідування, яке може запустити процес імпічменту президента Джо Байдена.

Як пише The Guardian, Маккарті заявив, що його рішення доручити комітету Палати представників розпочати офіційне розслідування щодо імпічменту було прийняте нелегко. Утім він назвав це "логічним кроком".

"Завдяки нашому розслідуванню ми виявили, що президент Байден дійсно брехав американському народу щодо того, що знав про іноземних партнерів своєї родини. Очевидці свідчать, що президент спілкувався телефоном і мав численні взаємодії, обіди, які призвели до того, що його син і його ділові партнери отримали мільйони доларів", – заявив спікер Палати представників.

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Маккарті додав, що нібито є підтвердження того, що родина Байдена і партнери отримали "через підставні компанії" майже 20 мільйонів доларів.

Імпічмент Джо Байдена - це треба знати

Палата представників, в якій більшість – за республіканцями, раніше оголосила про намір провести розслідування, що має сконцентруватися на передбачуваній злочинній діяльності сина президента Джо Байдена Хантера. В центрі уваги – закордонні ділові операції Хантера і можливе хабарництво, корупція чи зловживання владою з боку його батька з метою збагатити свого сина.

На початку вересня стало відомо, що Білий дім створив оперативний штаб з двох десятків юристів, помічників законодавчих органів і співробітників зі зв'язків з громадськістю з метою відреагувати на можливу ініціативу республіканців щодо оголошення імпічменту.

Для того, щоб Байдену були офіційно висунуті звинувачення, за це має проголосувати більшість членів Палати представників, де республіканці мають незначну перевагу, і дві третини членів Сенату, який контролюється демократами. Ймовірноість того, що імпічмент отримає підтримку, оцінюють як низьку.

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