За останній рік імпорт між країнами збільшився майже в чотири рази.

Індія і Росія, які зміцнили торговельні зв'язки за останній рік, обговорюють угоду про вільну торгівлю. Про це заявили в уряді Індії, пише Reuters.

Очікується, що цей крок сприятиме подальшому поглибленню двосторонніх комерційних зв'язків, які процвітали з тих пір, як Росія розв'язала криваву війну проти України.

Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар заявив на заході в Нью-Делі, що його уряд "завчасно погодив" торговий договір. Цей договір, за словами міністра торгівлі і промисловості Росії Дениса Мантурова, забезпечить гарантії двосторонніх інвестицій.

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Джайшанкар сказав, що індійський бізнес може отримати вигоду від російських технологій. Також, за його словами, Нью-Делі працює над усуненням проблем з платежами, сертифікацією і логістикою.

Двосторонні відносини Росії та Індії в умовах повномасштабної війни

Індія утримувалася від відкритої критики війни, яку Росія веде проти України, і закликала до мирного врегулювання конфлікту шляхом діалогу. При цьому українська влада продовжувала очікувати від країни більш активної участі в зусиллях з припинення російської агресії проти нашої країни, пропонувала виступити гарантом безпеки України після перемоги.

В умовах війни Індія зміцнювала торговельні зв'язки з країною-агресором. В результаті загальний імпорт за останній рік (з березня 2022 року по березень 2023 року) збільшився майже в чотири рази. Зокрема, Росія за цей час стала найбільшим постачальником сирої нафти в Індію.

Восени Reuters повідомляло, що РФ прагне імпортувати з Індії понад 500 товарів для ключових секторів, включаючи автомобілі, літаки і поїзди. За словами російської влади, Москва шукає категорії товарів в Індії, якими можуть бути замінені недоступні РФ через санкції позиції.

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