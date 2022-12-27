Президент України сподівається, що головування Індії в наступному році у "Великій двадцятці" буде плідним не для когось окремо, а для всіх у світі.

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Індія може бути більш активною в зусиллях для завершення агресії Росії.

Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні наприкінці 306-го дня війни. Глава держави зазначив, що сьогодні говорив з премʼєр-міністром Індії. Зеленський нагадав, що у наступному році саме Індія головуватиме у "Великій двадцятці".

"Побажав пану Моді плідного головування, причому плідного не для когось окремо, а для всіх у світі, хто цінує мир. Індія може бути більш активною в зусиллях для завершення агресії, тож сподіваюся, що в наступному році зможемо разом зробити більше для глобальної стабільності", - сказав президент.

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Позиція Індії щодо війни

У червні ЗМІ повідомляли, що влада України попросила Індію стати однією з гарантів її безпеки.

За даними ЗМІ, у червні імпорт російської нафти в Індію зріс до рекордних 950 тисяч барелів на добу.

Восени прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді зустрівся з російським диктатором Путіним та заявив йому, що зараз не час для війни.

Після цього держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що побоювання Китаю та Індії з приводу війни в Україні посилюють тиск на Росію.

У листопаді стало відомо, що Індія підтримає енергетичний сектор України, який страждає від російських масованих атак.

А на початку зими виявилося, що премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді відмовився проводити щорічний саміт із Путіним через його ядерні погрози.

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