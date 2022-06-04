В Україні очікують, що Індія візьме активну участь у післявоєнному будівництві.

Влада України попросила Індію стати однією з країн-гарантів її безпеки, а також допомогти з відновленням країни. Так, Україна очікує більше гуманітарної допомоги, ліків, технічної та фінансової допомоги від Індії після закінчення війни.

Про це повідомляє видання The Hindu з посиланням на дипломатичні джерела.

"Ми також очікуємо, що Індія візьме активну участь у післявоєнному будівництві. Ми також очікуємо більше гуманітарної допомоги, ліків і деякої технічної та фінансової допомоги", — сказало джерело в дипломатичних колах.

На сьогоднішній день загальна допомога з Індії як з боку уряду, так і приватних компаній становить близько 230 тонн. Крім того, великий обсяг дали фармацевтичні компанії зі штаб-квартирою в Індії, але з офісами в Україні та Східній Європі, сказало джерело, додавши: "Це окремо і коштує близько $7-8 млн".

Про економічні наслідки війни для України дипломатичні джерела говорять, що в 2022 році ВВП може впасти на 30-50%, а інфляція може досягти 20%. Щомісячний дефіцит, викликаний війною, становить майже 5 мільярдів доларів, сказало джерело, і війна пошкодила або знищила до 30% української інфраструктури на суму 100 мільярдів доларів.

"Поточні цілі Росії - окупація всієї території Донецької та Луганської областей, забезпечення сухопутного коридору в Крим і завершення окупації півдня України", - заявило джерело.

Мільйони громадян України були змушені тікати від війни, повідомило джерело, додавши, що вісім мільйонів стали внутрішньо переміщеними особами, а 6,8 мільйона виїхали за кордон.

Нагадаємо, на тлі війни в Україні Індія заборонила експорт пшениці.

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