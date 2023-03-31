Індія прагне зробити "консенсусну заяву" G20, що неминуче включає думку агресора.

Країни "Великої двадцятки" (G-20) близькі до того, щоб узгодити спільну позицію щодо війни в Україні. Таку думку висловлюють представники Індії, яка зараз головує в організації, пише Bloomberg.

Джерело, знайоме з цим питанням, заявило журналістам, що делегати країн-учасниць останнім часом "залишалися в одному і тому ж приміщенні на останніх зустрічах", що помітно контрастує з регулярними демаршами під час подібних переговорів минулого року в Індонезії.

Відзначається, що Індія, яка прийме у себе наступний саміт G-20 у вересні, бажає продемонструвати свою здатність домогтися консенсусної позиції організації щодо російсько-української війни. Минулого року це не вдалося через Росію і Китай, які були категорично не згодні з формулюваннями, що пропонували інші учасники.

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Індія домагається в першу чергу "деполітизації" питання поставок продовольства і добрив, дефіцит яких на світовому ринку виник через війну двох найбільших постачальників.

За словами головного переговірника в G-20 від Індії Амітабха Канта, переговорній групі потрібно обговорити цілий ряд "нагальних питань", включаючи глобальний фінансовий борг і проблеми клімату.

"Російсько-українське питання не може стримувати багато інших питань", - сказав Кант.

Індія хоче забути про війну в Україні

Влада Індії зайняла нейтральну позицію щодо війни в Україні і намагається отримати максимальну вигоду від найкривавішого конфлікту в Європі з часів Другої світової. Зокрема Індія активно скуповує російську нафту, що подешевшала через санкції, а потім отримані з неї нафтопродукти продає на інших ринках.

При цьому індійська влада відкрито говорить, що не хоче вирішувати проблему російської агресії і воліє просто забути про цю війну. Індія закликає світ зосередитися на глобальній бідності та "відійти" від війни в Україні.

Індія не тільки не вводить санкції проти Росії за її війну в Україні, але відмовляється навіть обговорювати це питання на міжнародних майданчиках. Під час голосувань в ООН за резолюції на підтримку України та проти Росії Індія обирає пункт "утриматися".

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