Представник Індії цинічно заявляє, що "Європа має знайти рішення для своїх викликів".

Переговорник Індії Амітабх Кант на саміті "Великої двадцятки" (G20) закликав світ зосередитися на глобальній бідності та "відійти" від війни в Україні.

Як пише Sky News, Кант припустив, що Європа відволіклася від глобального зростання, бідності та боргових проблем, зосередившись на допомозі Україні. Він применшив наслідки загарбницької війни, жертавми якої стали тисячі українців, назвавши неспровоковане вторгнення Росії "однією війною". Кант натомість акцентував, що 200 мільйонів людей перебувають за межею бідності.

"Це вплинуло на харчування, на стан здоров’я, на результати навчання, люди відстають у рості та виснажуються, і ми просто стурбовані однією війною між Росією та Україною. Світ має рухатися далі, а Європа має знайти рішення для своїх викликів", – сказав Кант.

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Зустрічі Великої двадцятки (G20) в Індії - що відомо

У вересні 2023 року відбудеться черговий саміт Великої двадцятки (Австралія, Аргентина, Бразилія, Велика Британія, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Південна Корея, Мексика, Німеччина, ПАР, Росія, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Франція, Японія і Європейський Союз). Цього року в об’єднанні головує Індія, ця країна приймає цьогорічний саміт.

Напередодні відбулася зустріч фінансових лідерів країн G20, на якій Індія відмовилася обговорювати санкції проти РФ. Зустріч завершилася без спільної заяви через суперечки щодо засудження російської агресії, роздмухувані Росією та Китаєм.

Водночас представники Індії заявляли, що війна в Україні є важливим питанням, що стосується продовольчої, енергетичної безпеки, і тому їй приділятимуть увагу на зустрічі міністрів закордонних справ G20.

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