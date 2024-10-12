За цим показником Індію випереджає тільки Китай.

Індія стала другим за величиною постачальником критичних підсанкційних технологій у Росію, таких як мікрочіпи, мікросхеми і верстати. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на заяви американських і європейських чиновників.

Так, індійський експорт мікрочіпів, мікросхем і верстатів перевищив 60 мільйонів доларів у квітні та травні, що приблизно вдвічі більше, ніж у попередні місяці цього року, і зріс до 95 мільйонів доларів у липні. За цим показником Індію випереджає тільки Китай.

"За словами чиновників, згідно з останніми даними, майже п'ята частина секретних технологій, що надходять у російський військово-промисловий комплекс, потрапляє туди через Індію", - пише видання.

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Як зазначає Bloomberg, експорт більшості товарів подвійного призначення безпосередньо в Росію заборонений, тому вона змушена купувати їх у третіх країнах - іноді у дочірніх компаній західних фірм або мереж посередників.

При цьому в міру того, як західні союзники намагаються обмежити деякі з цих маршрутів - через Туреччину і ОАЕ - з'являються нові центри. До них, за словами обізнаних джерел, належать Індія, Малайзія і Таїланд. За словами чиновників, ключовим фактором цього зсуву є величезний запас рупій, накопичений Росією від продажу нафти.

Таке посилення співпраці з Росією зробило Індію останніми місяцями об'єктом уваги санкційних агентств Європейського союзу і США. Так, у липні заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо написав листа високопоставленим чиновникам Конфедерації індійської промисловості, в якому попередив про санкційні ризики для індійських компаній та банків, що ведуть бізнес із російським ВПК.

Індія і Росія - новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Індія відмовилася купувати російський газ з "Арктик СПГ 2". Там заявили, що це рішення було ухвалено через санкції Заходу.

Також повідомлялося, що через те, що США та ЄС продовжують запроваджувати нові пакети санкцій, спрямовані проти Росії, включно з ембарго на імпорт, купівлю та транзит алмазів, постраждала, в першу чергу, Індія - найбільший експортер діамантів.

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