В Індії є місто, на яке припадає основна частина роботи з обробки алмазів, але через санкції проти Росії, воно постраждало, зокрема.

США і Європейський Союз продовжують запроваджувати нові пакети санкцій, спрямовані проти Росії, включно з ембарго на імпорт, купівлю і транзит алмазів і непрямі поставки з Росії. Через це постраждала, в першу чергу, Індія - найбільший експортер діамантів, пише The Wall Street Journal.

Там повідомляється, що основна частина роботи виконується в так званому "діамантовому місті" Сурат, на заході країни. У матеріалі згадується один із працівників, який заробляв на життя тим, що перетворював необроблені алмази на блискучі, бездоганні дорогоцінні камені. З червня у нього взагалі немає роботи з полірування.

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Продажі ювелірних виробів із діамантами несподівано пожвавилися під час пандемії, оскільки заощадження у США зросли, а інші види "розкішних" витрат, як-от подорожі, опинилися під забороною, ідеться в матеріалі. Але відтоді все змінилося.

Виконавчий директор одного з найбільших індійських експортерів алмазів Dharmanandan Diamonds Хітеш Патель (Hitesh Patel) заявив виданню, що за останні кілька місяців компанія скоротила обсяг виробництва майже наполовину. Річний оборот компанії скоротився на 30-40% з більш ніж 1 мільярда доларів на рік позаторік:

"Минулі рецесії приходили і зникали, але нинішня фаза занадто затягнулася".

Незабаром після вторгнення Росії в Україну США запровадили санкції проти російської державної алмазодобувної компанії "Алроса", на частку якої припадає близько 30% світового обсягу алмазної сировини. На російські алмази зазвичай припадає понад чверть індійського імпорту алмазної сировини, пише ЗМІ.

Виконавчий директор Dharmanandan Diamonds заявив, що великі клієнти в США почали наполягати на алмазах неросійського походження через кілька місяців після початку війни, уточнюють журналісти. Тому продажі у США цієї компанії скоротилися приблизно на 50% порівняно з тим, що було три роки тому.

У алмазних торговців по всьому Сурату продажі різко впали, а запаси накопичуються, і внаслідок цього сотні тисяч людей, які працюють там контролерами, грейдерами, полірувальниками та огранщиками, стикаються зі скороченням зарплат і звільненнями. У серпні деякі підприємства тимчасово припинили роботу, підкреслюють у матеріалі.

Згідно з офіційними даними, індійський експорт огранованих алмазів упав більш ніж на чверть у річному обчисленні до $16 млрд у фінансовому році, що закінчився в березні 2024 року.

У матеріалі зазначають, що Індія не підписалася під західними санкціями, спрямованими на те, щоб підірвати військові зусилля Кремля; більше того, вона закуповує російську нафту зі знижкою на мільярди доларів. Але наприкінці минулого року Індія тимчасово обмежила закупівлі алмазів з Росії. Індійські компанії також побоюються укладати угоди з Росією щодо алмазів, щоб не зіткнутися з наслідками з боку країн, які ввели санкції.

Згідно з даними індійського уряду, обсяг імпорту алмазної сировини з Росії з квітня по червень скоротився більш ніж на 20% порівняно з тим самим періодом минулого року.

Інші новини про Індію

Раніше УНІАН повідомляв, що Індія відмовилася купувати російський газ з "Арктик СПГ 2". Там заявили, що це рішення було ухвалено через санкції Заходу.

"Те, на що накладено широкі санкції, ми не будемо чіпати", - заявив міністр нафти Панкадж Джайн.

Крім того, на Індію обрушилася потужна злива: загинули люди, рух транспорту паралізовано.

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