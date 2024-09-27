Міністр нафти Індії запевнив, що країна не купує жодних підсанкційних товарів.

Індія не купуватиме скраплений природний газ, вироблений у рамках російського проєкту "Арктик СПГ 2", який перебуває під санкціями західних країн, пише видання Reuters.

"Ми не будемо купувати (поставки з) "Арктик СПГ 2". Ми не купуємо жодних санкційних товарів. Те, на що накладено широкі санкції, ми не будемо чіпати", - заявив міністр нафти Панкадж Джайн.

Проект "Арктик СПГ 2" російської компанії "Новатек" перебуває під санкціями Заходу через війну Росії з Україною. США також запровадили санкції проти сотень юридичних і фізичних осіб за підтримку військових дій Росії, включно з компаніями, що підтримують розробку проєкту "Арктик СПГ 2" і відвантаження СПГ.

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У "Новатек" заявили, що твердження ЗМІ про те, що компанія брала участь у створенні та управлінні "тіньовим флотом" для проєкту "Арктик СПГ 2", не відповідають дійсності.

Арктик СПГ 2 - останні новини

Завод "Арктик СПГ 2" потрапив під численні санкції західних країн. Він почав виробництво в грудні, а інформація про перші поставки з'явилася в серпні. Груз відправляли за допомогою суден "тіньового флоту", які використовувалися для обходу обмежень.

9 вересня Bloomberg повідомило, що "Арктик СПГ 2" вперше відправив вантаж в Азію.

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