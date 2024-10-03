Він наголосив, що західні компанії з виробництва напівпровідників не докладають достатньо зусиль для контролю своїх ланцюжків поставок.

Західні компанії з виробництва напівпровідників не докладають достатньо зусиль для контролю своїх ланцюжків поставок і припинення поставок мікросхем на російські військові заводи.

Як заявив глава ГУР Кирило Буданов у коментарі виданню Bloomberg, він не помітив жодних змін у потоці компонентів до Росії:

"Якщо ви відкриєте будь-яку з цих ракет або безпілотників, ви самі побачите, що вони повні західних компонентів. Компанії можуть говорити, що вони нічого не продають Росії, що вони просто продають якимось посередникам. Але це не змінює того факту, що ці деталі потрапляють до Росії у величезних обсягах".

Він підкреслює, що ці ракети не відправляються із заводів на склади, "вони відправляються прямо в передові частини, які запускають їх по Україні".

Буданов каже, що єдиний спосіб заблокувати можливості Кремля з наведення ракет - це зупинити потік напівпровідників у Росію, проте "всі відводять очі від того, що відбувається".

Західні компоненти в російській зброї

Раніше УНІАН писав, що РФ продовжує закуповувати на Заході компоненти для танків, дронів і ракет. Зокрема, європейська продукція потрапляє до Росії через турецьку компанію Enütek Makina.

До того ж в іранських "шахедах" знайшли польські компоненти. У Польщі розслідують порушення правил експорту зброї та технологій.

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