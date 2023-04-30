Витік документів у США свідчить про спроби країн, що розвиваються, ухилитися від протистояння великих держав. Це поставило під загрозу глобальний порядок денний Байдена.

Глобальний порядок денний президента Байдена стикається зі значними проблемами, оскільки ключові країни, що розвиваються, прагнуть уникнути загострення протистояння між Сполученими Штатами, Росією та Китаєм, а в деяких випадках використовують це суперництво для власної вигоди.

Про це пише The Washington Post із посиланням на витік секретних документів американської розвідки.

За словами експерта Фонду Карнегі за міжнародний мир Матіаса Спектора, країни, що розвиваються, перебудовуються в момент, коли Америка стикається з новою потужною конкуренцією з боку Китаю, який планує новий економічний і військовий вплив; і з боку Росії, яка хоч і ослаблена війною в Україні, демонструє свою здатність відбивати тиск Заходу.

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"Незрозуміло, хто займатиме першу позицію через 10 років, тому їм потрібно диверсифікувати свій ризик і підстрахуватися", - сказав Спектор.

Наприклад, Пакистан, який після терактів 11 вересня у США отримав мільярди доларів допомоги в сфері економіки та безпеки, зараз сильно залежить від китайських інвестицій і позик.

Відповідно до одного з оприлюднених документів, державний міністр закордонних справ Пакистану Хіна Раббані Кхар у березні стверджувала, що її країна "більше не може намагатися підтримувати золоту середину між Китаєм і Сполученими Штатами".

У внутрішній записці, яку вона назвала "Важкий вибір Пакистану", Кхар, яка раніше обіймала посаду голови МЗС Пакистану, попередила, що Ісламабад повинен уникати створення видимості умиротворення Заходу. На її думку, інстинкт збереження партнерства Пакистану зі Сполученими Штатами зрештою принесе в жертву повну вигоду від того, що вона вважає "справжнім стратегічним" партнерством її країни з Китаєм.

Інший документ, датований 17 лютого, описує обговорення прем'єр-міністра Пакистану Шахбаза Шарифа зі своїм підлеглим стосовно майбутнього голосування в ООН щодо війни в Україні, а також очікування уряду поновлення тиску Заходу для підтримки резолюції, яка засуджує вторгнення Росії.

Помічник повідомив Шарифу, що підтримка цієї резолюції означатиме зміну позиції Пакистану після того, як він раніше утримався від голосування "за" подібну резолюцію, йдеться в документі розвідки США. За словами помічника, Пакистан мав можливість вести з Росією переговори про торгові та енергетичні угоди, і голосування "за" резолюцію, яку підтримує Захід, може поставити під загрозу ці зв'язки.

Під час голосування на Генеральній Асамблеї ООН 23 лютого Пакистан був серед 32 країн, які "утрималися".

WP пише, що в той час, як основні союзники США у Європі та Східній Азії об'єдналися, щоб підтримати допомогу США Україні, надаючи дедалі більше зброї та відмовляючись від російських енергоресурсів, Вашингтон наштовхнувся на опір в інших місцях.

Адміністрація Байдена повідомила цим країнам, що вона не просить їх обирати сторону між Сполученими Штатами, з одного боку, та Китаєм і Росією, з іншого, про що держсекретар Ентоні Блінкен наголосив під час своїх візитів. Але країни, включаючи Південну Африку та Колумбію, сковані тим, що вони називають неявним вибором.

Індія також уникала займати позицію Вашингтона і Москви під час розмови 22 лютого між індійським радником з національної безпеки Аджитом Кумаром Довалом і його російським колегою Миколою Патрушевим, вказує ще один із оприлюднених секретних документів.

У документі йдеться, що Довал запевнив Патрушева в підтримці Індією Росії на багатосторонніх заходах, і що Нью-Делі працює над тим, аби тема війни не підіймалася на зустрічі "Великої двадцятки" під головуванням Індії, попри "значний тиск" зробити це. На зустрічі міністрів закордонних справ G-20 у Нью-Делі тижнем пізніше розбіжності щодо України призвели до нездатності досягти консенсусу щодо ширших глобальних викликів.

Довал, як свідчить документ, що просочився в ЗМІ, також посилався на те, що Індія опирається тиску Заходу з метою підтримати резолюцію ООН щодо України, заявивши, що його країна "не відійде від принципової позиції, яку вона займала в минулому".

При цьому, як зазначає WP, джерела, обізнані з позицією Індії, кажуть, що вона не підтримує війну Росії, але вже давно покладається на підтримку Москви в ООН і не має іншого вибору, окрім як підтримувати енергетичні та економічні зв'язки з Росією.

Війна РФ проти України - ситуація в Азії

Як повідомляв УНІАН, відносини США і Китаю погіршилися через війну Росії в Україні. Через рік після вторгнення Росії в Україну підтримка Сі Цзіньпіном Володимира Путіна відкрила Сполученим Штатам і їхнім партнерам у Тихоокеанському регіоні можливість зміцнити іноді зіпсовані відносини на шкоду Пекіну. Китай стає все більш ізольованим, оскільки відмовляється засудити вторгнення свого партнера Росії в Україну, зберігаючи при цьому військовий тиск на Тайвань.

Індія, США, Японія та Австралія є членами так званої групи Quad, яка розглядається як протидія зростаючій напористості Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

У міру того, як відносини між Вашингтоном і Пекіном погіршуються, напруженість на кордоні між Індією та Китаєм може перерости в більший конфлікт, попередив командувач армією південноазійської держави генерал Манодж Панде.

Тим часом, Індія схвалила масштабну закупівлю зброї на тлі напруженості у відносинах з Китаєм і Пакистаном. На придбання ракет, вертольотів, артилерії і систем радіоелектронної боротьби витратять 8,5 млрд доларів. Цього разу Індія має намір віддати всі замовлення індійським виробникам замість того, щоб закуповувати зброю за кордоном.

Раніше Росія була найбільшим постачальником зброї для Індії. Але наразі російські поставки військових вантажів до Індії припинилися, оскільки країни намагаються знайти механізм оплати, що не порушує санкції США.

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