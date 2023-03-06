Китай стає все більш ізольованим, оскільки відмовляється засудити вторгнення свого партнера Росії в Україну, зберігаючи при цьому військовий тиск на Тайвань.

Через рік після вторгнення Росії в Україну підтримка Сі Цзіньпіном Володимира Путіна відкрила Сполученим Штатам і їхнім партнерам у Тихоокеанському регіоні можливість зміцнити іноді зіпсовані відносини на шкоду Пекіну.

Лише за останні кілька місяців Японія пообіцяла подвоїти витрати на оборону та придбати зброю великої дальності у США; Південна Корея визнала, що стабільність у Тайванській протоці необхідна для її безпеки; Філіппіни оголосили про нові права доступу США до військових баз і говорять про спільне патрулювання Південно-Китайського моря з Австралією, Японією та США. Про це пише CNN.

Це можуть бути найбільші ініціативи, але вони далеко не єдині, через які Китай стає все більш ізольованим на власному "задньому подвір'ї", оскільки відмовляється засудити вторгнення свого партнера в Москві в суверенну країну, зберігаючи при цьому військовий тиск на самоврядний острів Тайвань.

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Аналітики кажуть, що все це, імовірно, відбулося б і без війни в Україні, але війна та підтримка Росії Китаєм допомогли пом'якшити протиріччя для реалізації цих проектів.

Наприклад, Японія, війська якої обмежені за Конституцією після Другої світової війни силами "самооборони", тепер збирається купити у США крилаті ракети великої дальності "Томагавк", - зброя, яка може завдати удару по території Китаю.

"У мене є сильне відчуття невідкладності того, що Україна сьогодні може стати Східною Азією завтра", - заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда на великій оборонній конференції в Сінгапурі минулого літа. У грудні Кісіда розробив план подвоєння витрат Токіо на оборону при придбанні зброї, дальність дії якого знаходиться далеко за межами території Японії.

"Японці, безумовно, звернули увагу на ситуацію в Україні, і це змусило їх відчувати себе більш вразливими як нація", - сказав Джон Бредфорд, старший науковий співробітник Школи міжнародних досліджень ім. С. Раджаратмана в Сінгапурі.

Як зазначає CNN, країна, перед якою Японія відчуває себе особливо вразливою, - це Китай.

Народно-визвольна армія Китаю нарощувала та модернізувала свої сили протягом багатьох років. У неділю Пекін оприлюднив свій військовий бюджет на 2023 рік, який збільшиться на 7,2%. Це стало першим випадком за останнє десятиліття, коли темпи зростання військового бюджету збільшувалися три роки поспіль.

Правляча комуністична партія Китаю уже багато років чинить тиск на Тайвань. Пекін вважає острів частиною своєї території, попри те, що ніколи не контролював його, а китайський лідер Сі Цзіньпін неодноразово відмовлявся виключати застосування сили при "возз'єднанні" його з материковим Китаєм.

Є побоювання, що Китай може одного разу повести себе з Тайванем так само, як Росія повелася з Україною, пише CNN.

У Токіо заявили, що мир через тайванську протоку необхідний для безпеки Японії. У цьому немає нічого нового, але актуальність в Японії є.

"Японія роками зміцнювала свою оборонну позицію. Ситуація в Україні політично полегшила ключовий елемент нової Стратегії національної безпеки Кісіди, і очікувані наступні кроки в цьому зміцненні", - сказав Бредфорд.

У нинішніх умовах керівництво Південної Кореї дивиться на Тайвань через ту ж призму. "Мир і стабільність у Тайванській протоці необхідні для миру і стабільності на Корейському півострові, а також для безпеки і процвітання регіону в цілому", - заявив нещодавно CNN міністр закордонних справ Пак Джин.

У Сеулі побоюються, що, якщо сили США будуть втягнуті в будь-який конфлікт із Китаєм через Тайвань, Південна Корея виглядатиме уразливою в очах лідера КНДР Кім Чен Ина, у якого є на озброєнні ядерна зброя.

Тим часом Сеул і Токіо тісніше співпрацюють з питань оборони, включаючи спільні військово-морські навчання зі США.

У Південній Кореї також зростає попит на зброю, яку вона виробляє, таку як танки, гаубиці та винищувачі. Вона також підписала багатомільярдну угоду з Польщею по всіх цих позиціях.

Минулого місяця Korea Aerospace Industries оголосила, що продасть Малайзії 18 своїх легких винищувачів FA-50.

Ще одним оператором цих FA-50 є Філіппіни. Маніла також є замовником військових кораблів і морських патрульних суден корейського виробництва.

Філіппіни ведуть переговори зі США, Австралією та Японією про спільне патрулювання в Південно-Китайському морі, де Китай контролює острови, на які також претендують Філіппіни.

А минулого місяця Маніла погодилася надати Вашингтону розширений доступ до військових об'єктів на архіпелазі.

За словами аналітиків, Китай, можливо, був найбільшим недоброзичливцем для самого себе, коли мова йде про Філіппіни, незалежно від його дій щодо війни в Україні.

Колишній президент Філіппін Родріго Дутерте не був шанувальником Вашингтона і шукав шляхи співпраці з Пекіном. Але Китай ніколи особливо не цінував цього, а його наступник Фердинанд Маркос-молодший продемонстрував готовність працювати з США і їхніми союзниками, кажуть аналітики.

"Новій адміністрації Маркоса важко виправдати пристосованість до політичних уподобань Пекіна, коли більш ранні спроби зробити це з боку попереднього уряду не зустріли взаємності", - сказав Джеффрі Орданіель, директор з морської безпеки Тихоокеанського форуму і доцент Токійського міжнародного університету.

"Триваюче залякування з боку Пекіна, як ми бачили у випадку з береговою охороною Китаю, що засліпила недавно моряків берегової охорони Філіппін лазером, тільки сприяло зміцненню союзу з Вашингтоном", - сказав Блейк Херцінгер, експерт із оборонної політики в Індо-Тихоокеанському регіоні Американського інституту підприємництва.

На думку аналітиків, тиск Китаю на Філіппіни має наслідки на протилежному боці Південно-Китайського моря. "Сінгапур і В'єтнам стали ще більш відкритими для розширення присутності США в регіоні. Вони не хочуть, щоб Китай домінував у Південно-Східній Азії", - сказав Орданіель.

Але війна в Україні не допомогла ключовому американському партнерству в Індо-Тихоокеанському регіоні, неформальному альянсу "чотиристоронній діалог з безпеки" (Quad), що об'єднує США, Японію, Австралію та Індію.

Індія, на відміну від трьох інших членів Quad, не засудила вторгнення Росії в Україну. "Коли США, Австралія і Японія спробували засудити Росію в спільній заяві, Індія відмовилася... Індія стверджувала, що Quad вирішує тільки проблеми Індо-Тихоокеанського регіону, а оскільки Росії в регіоні немає, ця тема не може підніматися", - сказав Дерек Гроссман, старший військовий аналітик RAND Corporation.

Індотихоокеанський регіон - протистояння США і Китаю

Як повідомляв УНІАН, високопоставлений генерал американських ВПС Майк Мініган прогнозує, що США та Китай, імовірно, розпочнуть війну у 2025 році. Причиною може стати конфлікт через Тайвань. За його словами, президентські вибори 2024 року в США створять "розсіяну Америку", що принесе користь главі Китаю. Перед цим командувач Військово-морськими операціями США адмірал Майкл Гільдей прогнозував, що конфлікт між Китаєм і Тайванем може початися в найближчі роки.

А голова ЦРУ Вільям Бернс вважає, що Китай потенційно готується до війни за Тайвань у 2027 році. При цьому він уточнив, що це не означає, що спроба вторгнення дійсно відбудеться. Бернс зазначив, що амбіції Пекіна щодо Тайваню не можна недооцінювати, хоча війна в Україні протверезила Китай.

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